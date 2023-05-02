澳洲小朋友同学的生日礼物预算多少？

要点： 在小学生的生日会上，对于礼物有很高期望；

据报道，一些家庭为满足小孩对礼物的期望，不得不增加家庭开支；

家住努沙 (Noosa) 的母亲戴华斯 (Kylie Travers) 说，提早计划，避免在最后一刻才买礼物是她的“省钱之道”。

救世军（The Salvation Army）为一些面对经济压力的人提供支援，协助他们支付水电费和杂货等必需品。





其中一些职员可能会对受助家庭分享的困难情况习以为常，但其中一位职员哥连臣（David Collinson）表示，其中一些对话，令他意识到因为生活开支大大增加使家庭面对不少挑战的现实。





哥连臣向SBS新闻表示，想起最近有位母亲告诉他很“害怕”子女收到生日会邀请咭。





当哥连臣想了解原因时，这名母亲坦言：“我买不起三四十元的礼物。”



哥连臣少校将生活成本上升对澳洲家庭的影响视为他在救世军工作的一部分。 Source: Supplied 哥连臣表示，有时看到有小孩子的家庭因被经济压力影响不禁伤心，令他难过的是：有些孩子可能因此错过与小朋友聚会的社交活动。





此外，有些家庭可能觉得有必要将原本已紧拙的预算拨出部分用来买礼物，或者因为他们送的礼物不及其他人的贵而难为情。





澳洲的通胀率在过去一年上升了 7%，从天然气到杂货的生活成本通通上涨。



生日礼物花费不菲

居于努沙 (Noosa) 的母亲戴华斯 (Kylie Travers) 很了解小朋友生日会带来的经济负担，因为她家中有四名孩子和一个继女。





她说一个小学生每年可能会被邀请参加 10 多 20 场生日派对，而预算在礼物上花费 $10 至 $100 元。





戴华斯说：“当他们升上小学时，绝对是一个接一个的。 ”





她说，生日礼物的一般价值取决于居住地点和该区的家庭。





戴华斯经营一个致力帮助家庭省钱的网站Thrifty Issue，她说虽然目前她一家人经济状况良好，但并非一直一帆风顺。





她说：“我以前是个无家可归的单身母亲，靠Centrelink救济金过活。 ”





戴华斯一家人住过好几个不同地方，她说当住在墨尔本市中心时，人们送礼价值普遍50到100元。然而，当他们住在西悉尼时，礼物价值大约10元，而在他们现居的努沙，礼物价值介乎两者之间。



重新思考礼物的意义

戴华斯说，她不希望有人因为参加她任何一个子女的生日会而用信用卡买礼物，甚至增加他们的债务。



戴华斯为孩子举办过很多场生日派对，虽然她说发送邀请的人不应该期望客人必须在礼物上花很多钱，但她知道人们通常对送礼抱有期望。 Source: Supplied 她说：“我知道有家长用 AfterPay（先买后付）签账，为小朋友买礼物。”又补充说，她每次举办生日会时，都会特意告诉来宾家长“真的，不要担心礼物，没什么大不了的。”





戴华斯说：“我觉得为人父母的需要好好讨论这些事情，并且在财务上现实一点，因为这个国家大多数人都为今年飙升的生活成本而苦恼，所以现在是进行对话的最佳时机。”





她家里放了一盒礼物，里面装满了她以清仓特卖价购买的物品，借此降低参加生日会的花费。





而她只需花费约10元就可以买到通常价值50到100元的礼物。





戴华斯还鼓励子女寻找特价品，让他们明白节俭是美德。





她说：“只需要知道在何时何地寻找，经常留意这些机会。”





“我昨天刚买了一罐曲奇饼，原价 15元，特价只需 1.5 元。上面没有标明这原本是情人节礼物，店铺在情人节后清货大减价，食用有效期直到明年。”





戴华斯说她不会因为让人知道这是特价品而感到尴尬，因为她不想让人期望过高。





她曾经为子女举办过“五元生日会”，向来宾提出不要买礼物，而是每人给 5 元，小朋友可以用这笔钱买一件大礼物或自己喜欢而又很想要的小东西。



她说戴华斯家的孩子通常不会同时送生日卡与礼物，这样又可以省一笔钱。





他们有时会为庆祝生日的人画一幅画。她知道有人向生日会来宾提出送书，她选择在书上写下心意，而不需额外加上卡片。





她说：“生日卡通常会丢进回收箱，小朋友真的不太注重。我的子女是半个岛民，在他们的文化中不会送卡 — 因为还未结束。”





这做法更可以减少浪费，符合简约主义和环保目的。





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