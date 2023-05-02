现役澳洲军人将获得5万澳元的奖金 以鼓励他们留任服役

为了应对澳洲军队所面临的招募和保留危机，士兵、水手和飞行员将获得5万澳元的奖金，以让他们在国防军中再服役三年，。





上周的《国防战略评论》（Defence Strategic Review）警告称，军队面临着“重大的劳动力挑战”，这一笔留用费旨在解决军人们在完成最初服役期后，军队人员空虚的问题。





预计三年内将有约3400名人员受益于这一“持续奖励计划”（Continuation Bonus Scheme），该计划将耗资4亿澳元。政府共拨款190亿澳元，以期解决《国防战略评论》提出的建议。





为了使军队生活更具吸引力，特别是对有家庭的人员来说，政府还将审查国防住房计划，澳大利亚房地产价格的大幅上涨和租房危机损害了那些为国服务的人的利益。





国防部长马尔斯（Richard Marles）表示：“国防部在招聘、保留和发展其军力方面面临着比几十年前更大的挑战》。”





“有很多工作要做，但这些投资将是确保我们拥有维护澳大利亚人的安全所需的高技能国防部队的重要一步。”





国防军目前仅有5.9万多名军警人员，但上个财政年度离开陆军、空军或海军的人员比例达11.2%。





澳大利亚国防军一直未能实现其军人留用目标，去年招募了5128名新人员，占其目标的75%。





在过去的十年中，军警人员的数量总体只增加了3000人。莫里森政府制定了到2040年增加18000名人员的目标——工党采纳了这一目标，但没有留下实现这一目标的资金。





根据奖金计划，已经服役至少4年并即将结束强制服役期的澳大利亚国防军永久成员，如果再留任3年，将获得5万美元的奖金。





政府希望在军人们有机会离开部队时，鼓励他们留在军队，这将看到许多人稳定在长期的军人职业中。





一名必须完成四年强制服役期的陆军士兵的基本年薪为68,861澳元，加上津贴，最高收入可达111,142澳元。





海军中尉必须完成七年的服役，他们的年薪可以达到93,193澳元到159,179澳元。





助理国防部长瑟斯韦特（Matt Thistlethwaite）说：“阿尔巴尼斯政府致力于改善对澳洲国防军成员及其家庭的支持，通过更大的住房灵活性、更少的抵押贷款压力和更大的购买力进入住房市场。”





“我们需要确保澳洲国防军成员的住房解决方案为成员过渡到平民生活做好准备，而房屋所有权是支持的一个关键方面”。





《国防战略评论》警告称，海军面临着三军中最严重的劳动力挑战。





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