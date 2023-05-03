一男子在白金汉宫外被捕 警方进行受控爆破

周二，当地警方在白金汉宫外逮捕了一名男子，因他投掷了警方认为是猎枪子弹的东西。在查尔斯国王加冕仪式前几天，警察还在该地区进行了一次受控爆破。





警方说，这名男子在格林尼治标准时间18点左右被警察拘留之前，曾接近白金汉宫大门并向宫内投掷物品，怀疑是猎枪子弹。





伦敦大都会警察局在一份最新声明中说：“在对该男子进行搜查并发现一把刀后，他因涉嫌持有攻击性武器而被捕。”





该声明说，警方目前没有将此事视为与恐怖主义有关。





警方和安全部门正在为查尔斯国王周六的加冕仪式做准备，预计届时将有大量人群在伦敦街头聚集，来自世界各地的国家元首将出席正式仪式。





白金汉宫说，周二的事件发生时，国王和他的妻子卡米拉都不在宫内。





声明说，作为预防措施，专家们进行了一次受控爆破。在发现该男子有一个可疑的袋子后，已经拉起了警戒线，但这些警戒线现在已经被拆除。





总警司约瑟夫·麦克唐纳（Joseph McDonald）说：“没有任何关于开枪的报告，也没有任何关于警官或公众成员受伤的报告。”





2016年，一名手无寸铁的男子在翻越围墙后在白金汉宫院内被捕。2021年，一名男子于圣诞节在温莎城堡被捕，他当时戴着面具，手持弩箭。





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