澳洲皇家空军在苏丹营救36名澳洲人及家属

外交部长黄英贤（Penny Wong）在周三上午确认，一家澳大利亚皇家空军（RAAF）的飞机带领36名澳大利亚人及其家属从苏丹撤离。







黄英贤表示，随着苏丹军政府与准军事组织之间的暴力冲突进入第三周，超过190名澳大利亚人及家属得以逃离苏丹。





还有来自其他六个国家的公民也搭乘了澳大利亚空军的C-130J 大力士（Hercules）飞机撤离。该架飞机于澳大利亚东部时间凌晨4点20分左右降落在塞浦路斯（Cyprus）。





“这是一个很好的结果，我们很高兴在相当困难的安全形势下安全地完成了，”黄英贤告诉ABC的AM节目。





“不幸的是，仍有澳大利亚人还在当地，我们将继续通过我们的领事团队与在当地的澳大利亚人接触，敦促人们确保已经登记。”





外交部长说，澳大利亚将考虑进一步的疏散航班，但表示并不能做出保证。“我要强调的是，这是一个非常不稳定的局势，安全局势正在恶化，”她说。





“显然航班是可能的，我们会考虑这个问题。”





她表示，澳大利亚已经在邻国安排了外交贸易部（DFAT）的工作人员，以协助通过飞机、公路和渡轮逃离苏丹的澳大利亚人。





到目前为止，澳大利亚一直依赖其他国家运营的航班来疏散其公民。





“显然，鉴于我们离得很远，我们早期的重点是与伙伴国家合作，我们真的很感谢许多国家，英国、美国、加拿大、法国、德国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国等等，还有埃及的支持，”黄英贤说。





“这些都是我们在早期与之合作以使澳大利亚人离开的国家。”





“但我们确实有[一架澳大利亚空军飞机]被派往塞浦路斯，考虑到英国没有通宵飞行，我们提供了这架飞机来为国际努力作出贡献，我们很高兴他们已经安全着陆。”





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