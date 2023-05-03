“华人基本没来”：墨尔本新晋城区Melton的居住体验

近日，墨尔本城市人口百年来首次超过悉尼，成为澳洲第一大城市。这主要得益于墨尔本边缘地区——梅尔顿区（Melton）被划分到重要城区（Significant Urban Area）。





梅尔顿区位于墨尔本中央商业区以西47公里处，车程约一小时。和备受青睐的墨尔本东南区不同，鲜有华人住在这里。





SBS中文走访了这一前卫星城，探寻华人住在这里的理由以及在此生活的真实状况。



2021年人口普查后，澳大利亚统计局（ABS）改变了墨尔本重要城区（Significant Urban Area）边界线，将其西部边缘的梅尔顿区（Melton）纳入。 Credit: 澳大利亚统计局

低廉的房价

在梅尔顿区住了七年的裴桐告诉SBS中文，自己当初是被这里低廉的房价所吸引的。2016年，她在梅尔顿区购置了一套占地面积超过500平方米的房子，仅花费了27万澳元。





现年56岁的裴桐目前在一家新开的中餐厅打工，她说：“当时这里房价比较便宜，而且政府有修地铁的愿望，我们的首付也不是很多，所以就选择了这个地区。”



2016年，裴桐花费27万澳元在梅尔顿区购置了一套面积500多平米的房子。 Source: SBS / Nicole Gong 然而近年来，在海外移民潮和当地高出生率的双重影响下，梅尔顿区人口增多，吸引了不少房地产投资者，当地房价也随之上涨。





在裴桐定居梅尔顿区的三年后，2019年，来自中国河北省的倪妮和其伴侣也在该地区购置了一套不到600平方米的二手房，花费50万澳元。





她表示自己喜欢在墨尔本西区居住，当时看了好几个区，最终决定搬到梅尔顿区来。





“一是我们比较喜欢乡村生活一点，（二是）我们也比较喜欢稍微大一点的房子，”她告诉SBS中文。



今年30岁的倪妮是一名全职妈妈，一家三口住在梅尔顿区一套四室两卫的房子里。 Source: SBS / Nicole Gong 倪妮说梅尔顿区的购物中心基本能满足其日常采购需求，她也会开车去Sunshine或Footscray购买一些亚洲食材。





“医院的话也有很多全科医生在附近，我觉得日常的生活还是很足够的。”





“我住的这个地方附近的邻居也都非常安静，他们人也都很好，基本上邻里都认识，有事情的话也会互相去帮忙，”她说。



2020年初，倪妮和伴侣搬到了梅尔顿区，在这里迎来了女儿的出生。 Source: SBS / Nicole Gong

不是华人移民首选

尽管多名受访者告诉SBS中文，自己很享受梅尔顿区不慌不忙的生活节奏和自然风光，但数据显示，和墨尔本老牌华人区相比，这一西部边缘地区在华人移民中知名度较低。





据 2021年最新人口统计结果 ，梅尔顿区的华人占比仅为1.9%，远低于知名华人区博士山（Boxhill）的46.6％，和格伦韦弗利（Glen Waverley）的38％。





2016年来到澳洲的郝树春在梅尔顿的购物中心经营一家面包店，他说在开店七年的时间里，自己注意到这一地区涌入了大量印度移民，但“华人基本没来”。





“亚超和中餐厅相对来说还是比较少的，很多时候商场希望开一个亚超，但是很多人（商家）不愿意来，因为这块亚洲人还是少，”他说。



小生意业主郝树春在墨尔本西部梅尔顿区经营一家面包店，但家住在东南区。 Source: SBS / Nicole Gong 根据澳大利亚统计局的数据，在过去的10年里，墨尔本吸引了大批印度移民，其中不少人选择定居在西区，使得梅尔顿区的印度人口快速增长，但该地区的华人移民数量基本不变。





郝树春告诉SBS中文，自己曾在梅尔顿区住过一年多，但觉得整体不太方便，最终又搬回了墨尔本东南区。





“这儿离市区相对有点远，很多时候我们华人还是喜欢东南区。因为博士山、格伦韦弗利的华人社区已经很成熟了，西边不是特别方便，”他说。



当地居民怎么看？

被纳入墨尔本重要城区对大多数梅尔顿区居民来说是个好消息，他们期待房价上涨、得到政府拨款以便改善基础设施建设。



多名受访者告诉SBS中文，自己的采购需求在梅尔顿区基本都能得到满足。 Source: SBS / Nicole Gong 郝树春每天都要开车往返家和门店之间，他表示自己的主要诉求是希望交通拥堵问题得到改善。他说自己曾在非洲生活过十几年，原认为从墨尔本市中心到梅尔顿区40公里的路程并不算远。





“因为我自己之前（在非洲）上班每天开车都要30公里，所以我觉得（40公里）那也就是二十分钟路程，结果和想象得不太一样。”





“基本上早上八点从巴拉瑞特往市中心走的方向一直在堵，晚上回来的时候也一直在堵，”他说。





他表示，自己相信未来这一情况会有所缓和，“因为政府会投资，它的路会拓宽”。





梅尔顿购物中心一家寿司店员工龙嘉杰也在期盼着该地区的新变化，“周边现在慢慢在开发，感觉很多配套设施也慢慢的跟上”。





“因为也纳入了墨尔本的市区，应该也会慢慢的往这边发展，交通什么的也会越来越便利吧，”他说。



一个月前，25岁的龙嘉杰因工作调动搬到了梅尔顿区，他表示自己很适应这里的生活节奏。 Source: SBS / Nicole Gong 但在梅尔顿区居住近10年的Peter Dong表示，该地区最大的优势就是房价便宜、地处城区边缘、相对清静，知名度提高恐会打破这一平静。





“如再宣传推波助澜，更多的人口涌入势必助推房价进一步上升，人口密集增长。”





他补充说道：“这对发展当地经济，完善服务是有好处的。但也将会带来一些如配套不足、交通拥堵、治安问题等系列影响，恐使优势不再。”





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