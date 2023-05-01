大学里的性暴力是个多大的问题？

几年前，国家人权委员会发布了对澳大利亚大学的性侵犯和性骚扰的调查结果。





时任委员凯特·詹金斯（ Kate Jenkins ）在2017年的报告正式发布时发表了讲话。





“我们早就知道，性攻击和性骚扰在澳大利亚的工作场所发生得太频繁了。我们的研究结果清楚地表明，澳大利亚大学也是如此。”





调查发现，女性比男性更有可能成为目标，原住民学生和来自不同文化背景的学生面临的风险更大。





调查还发现，五分之一的学生报告说在大学环境中受到性骚扰，而2015到2016年期间有1.6%的学生受到性袭击。



在一个包含100名学生的讲堂里，至少有一名甚至可能有两名学生过去两年里受到过性侵犯，而这些学生中的21个人都在过去一年里受到性骚扰。 - 国家人权委员会 凯特·詹金斯（ Kate Jenkins ）

沉默的女性 Source: Pixabay 第二项研究是在2021年进行的，由澳大利亚大学委托进行，该研究与澳大利亚39所大学的43,000多人交谈。





研究大学校园性暴力的艾莉森·亨利（ Alison Henry）博士说，虽然两次调查的方法不同，但结果却令人沮丧地相似。





“当第二次......调查出来时，大学部门本身也认识到统计数据并不理想。他们意识到，在这五年期间，流行率确实没有变化。"





但令人担忧的不仅仅是受到攻击和骚扰的比率，更多的是受到袭击后人们的反应。





亨利博士说，这取决于受害者采取什么措施。





“没有关于你必须报告的硬性规定。如果你觉得你应该报告或你想报告，那么在大学里应该有一些选择，你可以这样做。非常重要的是，学生在那一刻不会失去自己的代理权，这就是为什么确保大学工作人员和学生领袖有足够的能力来应对披露的信息是如此重要。”





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