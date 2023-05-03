【正在行动】政府限制电子烟 您和孩子谈论过电子烟问题吗？

联邦政府正在制约电子烟消费，宣布采取措施杜绝电子烟的消遣性使用——特别是在年轻人中，制约措施包括通过更强有力的立法和执法行动。





卫生部长马克·巴特勒在周二发表的一份强硬信息中宣称：“电子烟已经成为中学校园的头号行为问题。而且它在小学校园里也逐渐变得普遍”。



政府将限制消遣性电子烟

政府将与各州和领地政府合作，打击日益增长的电子烟黑市，包括阻止非法进口非处方电子烟。





同时，政府将提高处方电子烟的最低质量标准，并限制口味和颜色。





处方电子必须采用“类似药房的包装”（效仿香烟的普通包装），减少允许的尼古丁浓度和数量，一次性使用的电子烟将被禁止。





政府将与其他司法管辖区合作，关闭电子烟的销售，停止在便利店和其他零售商处的销售。但政策也将使人们更容易获得合法治疗用的处方。





下周的联邦预算中，政府将投入2.34亿澳元用于解决吸烟和电子烟问题。





2.34亿澳元的预算资金包括6300万澳元用于公共卫生宣传，劝解民众不要吸烟和电子烟，并鼓励民众戒烟。约3000万澳元将被投入到帮助人们戒烟的支持计划中，以及用于卫生专业人员的教育和培训。





另外1.4亿澳元将用于“解决原住民吸烟问题”项目，包括扩大该项目以解决吸烟问题。





在全国新闻记者俱乐部演讲前发布的摘要中，巴特勒警告称，在打击吸烟方面取得的成果“可能会被一个对公共健康的新威胁所抵消”。





巴特勒说：“电子烟是作为帮助长期吸烟者戒烟的治疗性产品卖给全世界的政府和社区的。”





“它不是作为一种消遣产品出售的——尤其不适合我们的孩子。但这就是目前的现状：澳大利亚历史上最大的漏洞。”





“14-17岁的青少年中，每六个人中就有一个吸过电子烟。18-24岁的人中有四分之一吸过电子烟。”





巴特勒说：“相比之下，在我这个年龄段的人中，只有1/70的人吸过电子烟。”





“而当一千多名15至17岁的青少年被问及他们在哪里可以买到电子烟时，五分之四的人说他们很容易或较容易在零售店购买到。”





巴特勒说：“这已然成为一种针对我们孩子的产品，与棒棒糖和巧克力棒一起销售。”





“在过去的12个月里，维多利亚州的中毒求助热线已经接到了50个关于四岁以下儿童因摄入或使用电子烟而生病的电话。”





虽然澳大利亚吸烟率是世界上最低的，但电子烟让人养成吸烟习惯的风险更高，超过一半经常抽电子烟的人年龄都在30岁以下。





巴特勒说，就像吸烟一样，“大的烟草公司采取了另一种令人上瘾的产品，用闪亮的包装包裹它，并添加香料，造成新一代的尼古丁成瘾者。”





“与不吸电子烟的人相比，吸电子烟的人最终吸烟的可能性是不吸电子烟的人的3倍，这解释了为什么25岁以下的人是目前社会上唯一记录吸烟率上升的人群。”巴特勒说：“这必须结束。”





巴特勒（Mark Butler）在全国新闻记者俱乐部宣布，从9月开始，烟草税将在未来三年内每年提高5%。



什么是电子烟？

电子烟或 "vape "是以电池为动力的设备，类似于金属笔、USB、手表或其他小盒状物体。烟盒中的烟液或“果汁”被加热并转化为蒸汽，使用者吸入的是有害的人工香料和化学品以及来自制造过程或设备的其他潜在污染物。





一个电子烟的尼古丁含量可以达到十包香烟的含量。





研究表明，吸电子烟会导致肺部损伤、心血管疾病、呼吸道感染、其他严重的负面影响，包括对大脑发育和免疫系统的影响。吸电子烟不仅会导致长期成瘾，而且还与其他健康风险有关，如癫痫发作、急性尼古丁中毒和烧伤。



同龄人的压力

青少年吸电子烟的可能原因有很多。格里菲斯大学市场营销系副教授蒂莫·迪特里希等学者所作的调查研究发现，好奇心或同龄人的压力是导致了青少年第一次尝试电子烟的常见原因。





2022年，该研究组与澳大利亚各地近400所学校交谈，了解他们在电子烟、酒精和其他毒品方面的问题。仅黄金海岸的校长们就报告说，由于吸电子烟，有数以几十万个缺课日，因此遭到开除的人数增加。





我们听说学校把厕所锁起来，以免学生有地方吸电子烟。但是，这只能看到上瘾的学生不在学校，去找其他地方吸。我们还听说有学生在家里上学，以便他们能够继续吸电子烟。





学校知道他们在减少这种做法方面可以发挥重要作用，但他们说惩罚性的方法不能帮助学生戒除这种习惯。





该研究组去年调查了2777名平均年龄为14岁的学生，以帮助了解他们对吸电子烟、酒精和毒品的态度。调查发现，吸电子烟在年轻人中很普遍。27%的学生以前至少吸过一次电子烟烟，其中37%的学生说他们每天吸几次。





但是年轻人知道这对他们没有好处。超过96%的人说他们认为吸电子烟是不安全的（这包括85%的人说它“完全不安全”）。超过96%的人说他们不认为吸电子烟是健康的（这包括89%的人说他们 "完全不同意 "它是健康的）。





学生们认为吸电子烟的青少年比实际人数多很多。当被问及“大多数澳大利亚青少年吸电子烟 ”这一说法时，超过60%的人同意。





同龄人的压力是一个因素。受访者说，他们会发现不在朋友身边吸电子烟更难。超过17%的人说，他们在独自一人时“不确定自己是否有能力抵制吸电子烟”，而与朋友在一起时，这一比例为24%。



和孩子谈论吸电子烟问题

迪特里希副教授所参与的研究建议，教师和学校可以使用许多策略，使他们的学生不吸电子烟。包括：



挑战“每个人都在这样做”的想法。研究表明，年轻人认为吸电子烟者比实际统计数字要多。如果他们担心不吸电子烟难以融入同学和朋友中间，我们需要向他们说明事实。

让年轻人知道他们可以拒绝吸电子烟。这包括在不被挑出的情况下说不的方法。学生可以说的例子包括：“我不想浪费我的钱”，“我见过那些电子烟爆炸的例子”，“我有哮喘”，“我不想要你的细菌”，或者“你听说过那些东西含有什么可怕的东西吗？”

了解对他们健康的影响。这将使他们能够对自己的健康做出准确的选择，而不是为了他们认为别人想从他们身上得到的东西。

不要说教。研究表明，当教师使用包括游戏、测验、视频和不同媒体元素的工具，而不是说教时，他们会看到孩子们更好的参与。

在节目中，听友们就政府打击电子烟的举措发表了看法。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【正在行动】政府限制电子烟 您和孩子谈论过电子烟问题吗？ SBS Chinese 03/05/2023 27:33 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





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