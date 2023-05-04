一文了解英国国王查尔斯加冕礼关键信息 在澳洲如何收看实况？

要点： 英国国王查尔斯和王后卡米拉的加冕典礼将于本周举行；

两位王室成员都将在典礼上获正式加冕。

英国国王查尔斯三世和王后卡米拉将在5月6日的传统典礼上接受加冕。





从加冕仪式的内容到如何在澳大利亚观看加冕典礼，这里有你需要知道一些关键信息。



加冕典礼上会发生什么？

在英女王伊丽莎白二世于去年 9 月去世后，国王查尔斯正式成为新君主，本周六（5月6日）的加冕典礼将具有象征意义。





这是一个宗教仪式，国王查尔斯首先会被介绍给会众，然后他将进行两项宣誓，加冕宣誓及登基宣誓。加冕宣誓确认他将依法执政并维护英格兰教会，而登基宣誓确认他是“忠实的新教徒”。



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然后，他将坐在加冕椅上，并被涂上圣油，他将戴上圣爱德华王冠，这将是他一生中唯一一次戴上这个王冠。





最后，他将登上王位。





王后卡米拉也将与国王查尔斯一起在一个更简单的仪式上获加冕，但在加冕礼后，她无需宣誓。



加冕典礼将在哪举行？谁将出席？

国王查尔斯和卡米拉王后将参加从白金汉宫到威斯敏斯特大教堂的巡游，行程约两公里。





两人将乘坐 2012 年在澳大利亚制造的钻石禧年国宾车，这辆马车是纪念伊丽莎白女王在位 60 周年而制。





国王查尔斯将成为第 40 位在威斯敏斯特大教堂加冕的君主，在过去的 900 年，加冕典礼一直都在这里举行。



Union Jacks decorate Regent Street, London, ahead of the coronation of King Charles. Source: AAP, SIPA USA / SOPA Images 大约二千名宾客将出席加冕典礼，其中包括澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）、英国首相苏纳克（Rishi Sunak）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）。





美国总统拜登（Joe Biden）将不会出席，他的妻子吉尔（Jill Biden）将代表美国出席。





很多英国王室成员都将出席。





萨塞克斯公爵哈里王子将从美国飞来参加，但他的妻子梅根将和他们的两个孩子——阿奇王子和莉莉贝特公主留在加州的家中。





据报道，在这次旋风式之旅中，哈里王子将观看他的父亲接受加冕，然后飞回家参加他儿子的四岁生日庆祝。



King Charles and Queen Consort Camilla will ride in the 260-year-old Gold State Coach on their journey from Westminster Abbey to Buckingham Palace. Source: AAP, AP / Stephen Hird 荷兰国王威廉-亚历山大（King Willem-Alexander）和王后马克西玛、日本皇太子文仁和他的妻子太子妃纪子、比利时国王菲利普和王后玛蒂尔德、希腊王后安妮-玛丽等外国皇室成员也在嘉宾之列。





国王查尔斯和王后卡米拉接受加冕后，他们将乘坐拥有260年历史的黄金马车返回白金汉宫。





他们的返程将会是更盛大的活动，成千上万的英国民众将沿途观看，英联邦军队将在这条路线上列队行进。





回到王宫后，他们将在露台接受民众的祝贺，同时有 60 多架飞机将在上空飞过。



在澳大利亚如何观看加冕典礼？

澳大利亚广播公司和澳大利亚广播公司新闻频道将从5月6日（星期六）下午5点开始播放加冕典礼。





时间表如下：





下午5时：预先报道





下午6时至7时30分 ：抵达





晚上 7 时 30 分 ： 国王的巡游





晚上 8 时： 加冕典礼





晚上 10 时：从威斯敏斯特教堂开始巡游





晚上 10 时30分：白金汉宫露台





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