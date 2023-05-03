【澳洲经济观察】88万澳人固定房贷将到期 持续加息加之高通胀可堪重负？

储备银行周二（5月2日）决定将现金利率提高0.25个百分点至3.85%，这令现金利率创11年新高，房贷持有人也将面临更高的浮动房贷利率。





据ABC报道，今年将会有88万澳大利亚人的固定房贷利率到期转为浮动利率，从去年5月以来的加息幅度对这批人意味着，100万的贷款每月将要多还2200余澳元。



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加息原因明确但沟通欠缺

在周二的声明中，储备银行表示，虽然通胀率已经过了峰值，但7%的通胀率仍然过高，董事会仍决心将其降至2-3%的目标范围。





储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）说：“要想回到目标范围，仍需时日。”





“鉴于在合理的时间范围内将通胀率恢复到目标值的重要性，董事会判断，今天有必要进一步提高利率。”





但也有经济学家对这一决定表示质疑，德勤经济咨询公司（Deloitte Access Economics）主管普拉迪普•菲利普（Pradeep Philip）说：“最近对储备银行的独立审查提醒澳大利亚人，实现充分就业与维护价格稳定同样在该银行的职责范围之内。因此，重要的是，储备银行在确认了过去十次加息措施的影响后，谨慎地考虑再次加息。”





事实上，在上月储备银行暂停加息时所给出的原因便是允许其前十次连续加息的效应在经济中产生作用。





SBS通讯员魏睿昊观察，此次储备银行给出的加息理由十分明确，即服务业价格上涨较厉害，或换言之核心通胀，即波动性相对较低的商品的价格通胀较高。





“这种通胀不容易快速下降，服务业类型的商品或消费品价格最大的核心成本是人工，而如果人工持续上涨，就会出现RBA提到很多次的所谓的‘消费品价格或通胀和工资水平的螺旋型上升’，这就很难制止，是最麻烦的通胀。”





由此，他认为此次加息之举可以理解，但“出人意外”，因为上月储行会议中并未提及其最关心的问题是工资或服务业的问题，加上上周公布的通胀数据（7%）呈现明显下行趋势，由此市场普遍预计储行会继续暂停加息。





“最令人吃惊的或容易让人困惑的是，上次没有讲这个点，在一个月之内态度出现了比较明显的变化。在持续的沟通上可能存在着一定的问题，市场完全没有预期。”





目前，储备银行不排除进一步加息。



牛奶与面包 贵乎哉？

上周，澳大利亚统计局（ABS）发布了最新的消费者价格指数（CPI）数据，在截至3月的三个月里，CPI上升了1.4%，年度通货膨胀率达到7%。





然而，对于一些日常必需品来说，这一数字要高得多——食品和非酒精类饮料的价格涨幅最大，仅次于住房和娱乐及文化。





在食品杂货中，涨幅最大的是乳制品，其年价格涨幅为14.9％。





面包和谷类产品的价格增长了11.8%，而未分类食品的价格增长了11.3%。





Antipoverty Centre进行的一项调查发现，53%的受访者由于生活成本上升而采取了不吃饭的做法。



The annual rate of inflation is 7 per cent, but it is much higher across some types of groceries. Source: SBS 魏睿昊表示：“看这份通胀数据有两个不同的维度，一个是普通人看得见、摸得着的最基本的必需品，但从经济学家或RBA的角度来说，关心的不是牛奶，而是那些不容易下来的通胀，即服务业。”





“这份通胀报告中，有医疗的价格指数、教育的价格指数，这两个数字都显得非常高，长期在5%、6%的话，比牛奶一次性涨8-10%带来的问题更严重。”





“目前医疗、教育等服务业为主的产业上涨较厉害的原因并非市场和经济特别好，核心原因是生产要素的价格涨得很厉害，是人工、是工资，这很容易出现循环——工资涨了，与工资相关的产品、消费品或服务价格上涨，从而再引发工资上涨——你就会陷入一个螺旋，那通胀就停不下来。”





他补充说，目前从储行加息之举就断言已经进入恶性循环还为时过早，其中还有很大的不确定性。



双董事会改革

4月，根据独立审查的建议，国库部宣布了一项针对储备银行的重大改革，工党政府将致力于通过立法来建立两个独立的董事会，一个负责管理，另一个专事利率。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）说，审查的建议和政府的回应是为了确保澳大利亚的最高经济机构拥有最好的框架、目标、程序和专业知识。



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魏睿昊表示，环顾全球其他央行，这种模式恰恰是常见的做法。





“无论是英格兰银行，还是美联储，货币政策的决策是有一个专门的委员会的。”





“企业管理和宏观经济管理所需要的专业背景和技能确实是有差别的，而过去澳大利亚央行这些职能是由同一群人共同处理的。从无论是货币政策的独立性和专业性上，还是央行或机构管理的职能来说，这些拆分是比较合理的提议。”





根据计划，储备银行的双董事会制度拟在2024年年中前通过立法并最终确定。





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



