2023-24财年澳洲移民政策一览

上周发布的一份186页的审查报告警告说，澳大利亚的移民制度“不符合目的”，并有剥削临时工人的风险，因此，澳大利亚的移民制度将进行全面改革。





内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）在此基础上发布了两项公告，那些渴望获得澳大利亚签证的人希望在5月9日的联邦预算中听到更多消息。



已宣布了2023-24年的哪些签证变化？

新西兰公民入籍途径

从2023年7月1日起，在澳大利亚生活了四年或以上的新西兰公民将有资格直接申请澳大利亚公民身份。他们将不再需要先申请并获得永久签证。





这些变化适用于在2001年2月26日之后到达新西兰的持有特殊类别（444子类）签证（SCV）的新西兰公民。那些长期居民将能够追溯他们的永久居留期。





新西兰独立技术移民（189子类）签证目前已停止接受新的申请，并将于7月1日永久关闭。



太平洋移民的新签证

将推出一个新签证，为来自太平洋国家和东帝汶的合格移民提供3000个名额。





太平洋参与签证（PEV）的名额将通过每年的投票过程进行分配，被选中的人将能够申请澳大利亚的永久居留权。





从7月起可以在网上提交申请。



学生签证的变化

为了解决劳动力短缺问题，在整个COVID-19大流行期间，学生签证工作限制被放宽，并在去年1月取消。这允许学生签证持有者工作超过通常的每两周40小时的限制。





但从7月1日起，学生签证工作限制将被重新引入，并以每两周48小时为上限。





同样从这一天起，一些持有485类临时毕业生签证的人将能够在澳大利亚停留更长的时间。





这一延长意味着本科毕业生的居留时间为四年（原为两年）、硕士毕业生为五年（原为三年）、博士毕业生为六年（原为四年）。



打工度假者的变化

允许打工度假者（WHM）为同一雇主或组织工作超过6个月而无需申请许可的优惠政策也将于7月1日结束。6个月的工作限制在2022年1月被暂时放宽，以解决大流行期间的劳动力短缺问题。





任何在7月1日之前进行的工作将不被计入6个月的限制期。这意味着，打工度假者们可以为任何雇主多工作最长6个月，即使工作在7月1日之前开始。



READ MORE 审查结果令人震惊 移民系统将进行全面改革

我们还知道哪些即将到来的移民变化？

由前公共服务部门负责人马丁·帕金森（Martin Parkinson）领导的澳大利亚移民系统审查发现，虽然某些方面表现良好，但关键领域是“崩坏的”。





它提出了38项“改革方向”供政府考虑，内政部长奥尼尔到目前为止已经发布了两项公告。



移民将需要更高的收入

首先，从7月1日起，申请人从雇主那里获得担保所需的最低工资门槛已经提高。





临时技术移民收入门槛（TSMIT）自十年前被冻结在5.3万澳元以来一直没有提高。它将跃升至7万澳元。





奥尼尔在审查发布当天的一份声明中说，这是十年来首次提高TSMIT。



技术工人将有获得永居的途径

其次，政府表示，还将为所有技术临时工人提供在年底前申请永久居留权的机会。



Home Affairs Minister Clare O'Neil Source: AAP / Lukas Coch 澳大利亚移民部前秘书长阿布·里兹维（Abul Rizvi）说，这两项变化都是积极的。





“我认为为有技术的临时入境者清理通往永久居留的途径确实是一个好的步骤。”





提到TSMIT的增加，里兹维说，自2013年以来保持最低工资是一个“糟糕的决定”，导致了移民和澳大利亚人的负面结果。





他说，移民审查“试图使该系统更有针对性，更有效率。我认为这两件事都是好事。”





“我认为它还强调了移民在澳大利亚未来的作用，这也是有用的。”



预算中会宣布哪些签证变化？

里兹维说，这项审查和更广泛的战略对即将到来的联邦预算有影响。





他说：“我认为预算中很可能会有进一步的宣布。”





但他补充说，任何变化都需要时间。





“我认为我们可以期待的是......在政府制定如何实施一些建议的细节时，在这之后（预算）还会有进一步的变化。”





在其政府10月份的第一份预算中，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）对移民计划进行了修改，其中包括在四年内向内政部增加5.76亿澳元，用于包括签证处理在内的活动。





里兹维说，这种增加应该持续下去。





他说：“这当然是我要注意的事情。”



移民审查还有什么建议？

审查发现，澳大利亚的移民计划未能吸引最高技能的移民，也未能使企业有效地获得工人。同时，它发现了“系统性剥削的明确证据和正在出现的永久性临时下层阶级的风险”。





其改革方向包括一个三级评估系统，减少签证类型，专注于保留国际学生，以及改变澳大利亚的打分系统，以选择可能做出“最大长期经济贡献”的移民。



Net migration to Australia is projected to reach 400,000 people in 2022-23. Source: AAP 来自Holding Redlich律师事务所的移民律师丽贝卡·麦克米伦（Rebecca MacMillan）对审查和改革表示欢迎，认为其大体上是“明智的”，但警告说前面的路还很长。





她说：“很难知道这一切会有多快发生。”





“这些建议将需要认真考虑如何引入。”





政府的移民战略中概述的一些建议包括建立一个主流的临时技术途径——使用改进的方法来确定所需的技能，并“取消过时的、不灵活的职业清单”——为专业的、高技能的工人提供一个快速、简单的途径，并扩大该计划以涵盖所有技能水平。





政府将在5月和6月进行咨询，并计划在今年晚些时候发布最终的移民战略。



澳大利亚是否欢迎更多的移民？

上周提供给SBS新闻的官方数据显示，澳大利亚本财政年度的净海外移民（NOM）预计将达到40万，2023-24财年将达到31.5万。





NOM是流入和流出的移民之间的差值，包括永久和临时居民。





在大流行促使海外移民突然停止后，10月的预算文件曾预测澳大利亚的NOM在本财政年度和下一财政年度将恢复到只有23.5万人。





预测显示，在进入稳定期之前，两年的增长速度远远高于最初的估计。





奥尼尔坚称政府的战略“不是关于更多人”，而自由党副领导人苏珊·莱伊（Sussan Ley）则指责工党推行“大澳大利亚”政策。





里兹维说，净移民的激增是由两个因素驱动的——一系列与新冠相关的移民政策设置，以及一个“真正火热的劳动力市场”。





他说：“把这两个因素放在一起，净移民激增几乎是不可避免的。”





他说，未来会发生什么是另一回事，因为正在采取一系列措施来收紧系统，新冠限制也在缩减。



