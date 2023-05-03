与他人相比 你的养老金水平如何？

澳洲的养老金制度旨在确保你在退休时有足够的收入，但很多人在年老前不会去考虑这个问题。





你知道自己养老金的余额，以及与其他同龄的人相比如何？





退休养老金倡议组织 Super Consumers Australia 的总监奥哈洛伦（Xavier O'Halloran）表示，关注你的养老金余额永远不会太早。





“这是你收入中相当大的一部分。如果明天你的收入少了 10% 或 12%，你会马上察觉。而这个数字，就是实际上有多少钱存入了你的养老金。”





“因此你绝对应该密切关注到底发生什么，从而确保自己正尽一切努力为自己美好的退休生活做好准备。”



如何查看你的养老金余额？

你可以登录你的 myGov 账户，然后点击连结服务下的澳洲税务局（ATO），查看你截至本财政年度的余额。透过这样，你就可以一站查询所有养老金的详细资料。





然后，你可以使用以下的 SBS 新闻互动数据表，将你的总结余与其他年龄、性别的人进行比较。



该互动图使用 AustralianSuper 提供的数据，也包括澳洲各地的其他基金。





你也可通过特定的基金去查看最新余额。





悉尼大学商学院金融学教授索普( Susan Thorp)表示，这些数据反映男女之间在所有年龄段都存在的性别差距。





她说：“对于女性、那些曾在工作生涯中有‘空窗期’或者低收入的男性而言，坏消息是你拥有多少养老金是与你的收入有关。如果你从工作生涯中延长休息时间，或者你正在休假，这往往会对你的整体累积数字产生更大的影响。”





根据澳洲研究所未来工作中心3月发布的研究，澳洲女性在其职业生涯中的平均收入将比男性少100万澳元。这些女性退休后的养老金将比男性少13.6万澳元，并且比澳洲退休养老金协会（ASFA）定义为可过“舒适”退休生活的15.1万澳元低 。





但索普教授表示，在使用互动数据时，你必须注意，数据仅与个人账户相关，退休后你可能不会孤身一人。





她说：“养老金是一种类似于个人所得税的结构，所以我们每个人都有自己的账户。但当我们考虑退休时，我们当中大多数人都会以伴侣或家庭的形式生活，我们倾向集中家庭的经济资源。”





“因此，当我们将自己视为夫妻或家庭的一部分时，个人在看待养老金方面累积的情况可能会不太相同。”



为什么养老金很重要？

智库机构格拉顿研究所（Grattan Institute）经济政策项目高级助理莫洛尼（Joey Moloney）将雇主养老金的供款描述为澳洲退休收入体系的三大“支柱”之一。





这些支柱包括强制性雇主养老金供款（于1992年以养老金保障的形式引入）、老年养老金、个人储蓄和自愿性养老金供款。





大多数雇主都需要根据你收入，向你的养老金基金作出强制比例供款，然后由该基金投资这些款项，直到你退休。这一些供款并不涵盖在你的薪资中，目前的标准供款率是收入的10.5%，到2025年将增加到12%。





同时，你也可向个人的养老金作自愿供款。





莫洛尼说：“对于大多数人而言，它将与老年养老金一起使用，以确保他们有足够的钱在退休时过着舒适的生活水平。”





索普教授说，养老金不应与老年养老金混淆。





她说：“养老金作为一个安全网，可以保护退休人士摆脱贫困，养活自己和家人。”





“养老金制度旨在帮助人们在退休后能享受与在职时更相似的生活方式。”



你退休时需要多少钱？

政府的Moneysmart网站提供了一个养老金计算器，可以根据几个假设来估算你退休时所需的余额。





它指出，需要多少钱退休还取决于你退休后的成本，例如还清按揭贷款、旅行和医疗费用，以及你想要的生活方式。





澳洲退休养老金协会（ASFA）有一个退休标准，显示67岁的普通澳洲人要过着舒适且适中的退休生活所需的总额。它假设退休人士还将领取部分的年老养老金，完全拥有自己的房屋并且相对健康。





澳洲退休养老金协会在3月下旬更新了其估计，以反映澳洲目前正在经历的高通胀和生活成本上升的影响。



你需要多少钱才能够退休？ Source: SBS 奥哈洛伦强调，任何目标都只是一个起点。





他说：“我们鼓励人们在考虑退休后实际需要多少钱时，看看自己的消费习惯，了解自己每个月需要多少钱。”





“你可以以此为起点去计算，以更个人化地了解你实际需要存多少钱。”





索普教授说，除了查看你的养老金余额外，更重要的是要考虑基金的表现、雇主的供款和投资的选择。





上周，监管机构澳洲审慎监管局（APRA）公布新的分析报告，根据其基准，五分之一的所谓“精选”的投资选择“明显地表现不佳”。 “精选”养老金基金产品是由员工主动决定是否加入。



如何合并你的养老金？

索普教授说，合并你的养老金也很重要，如果你有多个来自不同工作的账户，就要把你的资金转移到一个账户中。





她说：“管理养老金有固定费用。如果你有多个账户，你需要多次支付这些费用。”





这也可以通过你的myGov帐户用几个步骤在网上完成。





Moneysmart还建议检查你的活期账户，看看更换基金是否会影响你雇主的供款，以及你是否通过该基金购买了任何保险。





另外，一旦你选择了新的基金或现有基金，把这些详细资讯传递给你的雇主是很重要的。



澳洲移民如何安排他们的养老金？

奥哈洛伦说，成年后移居澳洲的人应要留意，他们将比其他很多人迟些时候才开始储蓄养老金。





“如果你需要赶上，你可以做出额外的供款。”





他建议研究具流动性的安排，这样就可以将海外基金的资金转移到澳洲。





如果你在某些情况下离开澳洲，也可以带走养老金。





myGov网站以各种语言提供资讯，以帮助非英语背景的人士了解养老金。



为什么养老金最近成为新闻热点？

当一个人退休并达到所谓的“法定最低年龄”时，即是年龄在55岁到60岁之间，具体取决于他们的出生时间，他们通常可以领取养老金。但它可以在特殊情况下提前领取，这一直是最近争论的主题。





在新冠疫情大流行期间，当时的两党联盟政府放开了澳洲人可以提早领取资金的条件。它还提议允许首次购房者使用高达40%的养老金来购买房屋，反对党领袖达顿 (Peter Dutton) 再次承诺实施这个政策。





财政部长查默斯（Jim Chalmers）在二月时，将两党联盟在养老金方面的政绩描述为“自相矛盾，有时适得其反，而且往往代价高昂”，承诺“断然地结束养老金之战”。政府还公布了一份立法咨询文件，该文件将定义养老金的目标。



联邦财政部长查默斯已承诺“结束养老金之战”。 Source: AAP / Mick Tsikas 奥哈洛伦说：“政府现在正尝试在法律中明确表示‘这笔钱将保留下来作为你退休后的收入’。”





“我希望这个目标能让我们审视现时的养老金系统，并解决当中不公平或不可持续的问题。”





工党政府刚刚宣布，未来将要求雇主在支付员工薪金的同时支付养老金，而不是每季度支付一次。





工党表示，这项将于2026年7月1日生效的变更将“使员工更容易追踪到他们的款项，并使他们更难被声名狼藉的雇主所利用。”





据澳洲税务局 (ATO) 估计，2019-20年有34亿澳元的养老金仍未支付。





政府已经对养老金的税务优惠进行改革，宣布计划对占澳洲人口0.5%、余额超过300万澳元的人征收更高的税率，每年可节省约20亿澳元。





格拉顿研究所上个月发表的一份报告认为，再进一步的措施是有好处的，并提出了其他改革该系统的措施。





影子财长泰勒（Angus Taylor）表示，这些措施会破坏国民对该系统的信心，不应采取这些措施。





本文是养老金的介绍性指南。 SBS新闻并不提供财务建议。





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