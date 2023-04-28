审查结果令人震惊 移民系统将进行全面改革

阿尔巴尼斯政府对澳大利亚移民系统的进行审查，并为全面改革这个复杂且有缺陷的移民签证制度制定蓝图。





由帕金森（Martin Parkinson）牵头展开的这一审查被誉为自1988年《菲茨杰拉德报告》（FitzGerald Report）以来最大的移民审查，它聚焦种种问题，如我们对临时移民的依赖、技能清单和护理短缺、移民积压和内政部的信息技术系统老化。





该审查代表了对移民系统的全面批判和潜在的彻底改革，而不是用内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）的话说，是“临时性”改变。其核心论点是，澳大利亚已变得过于依赖临时移民，但却没有明确的途径让他们获得永久居留权。



移民审查报告告诉了我们什么？

自霍华德政府以来，一直以来澳大利亚政府没有对临时签证的数量设置上限，这导致临时签证数量的增速比永久签证数量的增速快。在过去的15年里，临时移民人数翻了一番。





然而，没有明确的途径让临时移民获得永久居留权。这就造成了临时签证持有者在获得永久居留权之前要进行一系列的签证“跳槽”。有时，他们根本拿不到永久居留权。





审查报告批评了政府没有提供明确的途径让临时移民获得永久居留权。它认为澳大利亚有可能变为像第二次世界大战后的德国或瑞士那样的劳工社会。报告认为，“这对澳大利亚和移民造成了伤害，并破坏了社区对移民系统的信心”。它导致了不平等和不公平。



对移民的剥削被认为是另一个相关问题。其他评论员也在学术和公共调查中提出了这一观点，最值得一提的是在7-Eleven丑闻发生后成立的的Fels特别调查组。





我的研究使用诉讼法庭案件来分析移民工人的剥削问题，表明那些临时签证的持有人——事实上，没有明确途径拿到的永久签证的持有人——最容易受到剥削。





审查认为，临时技术移民收入门槛（TSMIT）是剥削问题的一部分，该门槛是用来作为进入临时技术签证的工资基准。用奥尼尔的话说，随着时间的推移，TSMIT“冻结”了，未能跟上澳大利亚平均工资的增长步伐。





我的研究表明，处于较低职业代码的临时移民工人更有可能在工资上被剥削。奥尼尔今天宣布，TSMIT将从53,900元增加到70,000元。然而，工资水平以外的因素也会影响剥削风险，特别是签证状态和移民身份是否有机会当选工会代表。



临时身份是造成剥削风险的部分原因，这一现实给审查报告的另一项建议带来了挑战：创建一个签证来解决护理部门的短缺问题。





审查提出了保护措施，以确保护理人员不会像其他低工资工人一样被剥削。然而，比较研究表明，即便不是不可能，但很难建立没有任何剥削存在的临时劳工计划。如果政府采用低技能护理签证，这将是一个核心挑战。



吸收移民与澳大利亚的需求相匹配

审查报告提出了一个重要观点，即澳大利亚将需要一个更加多样化的经济来应对人口老龄化和生产力下降问题。技能和能力的发展对这一点至关重要，而移民可以发挥重要作用。





在这方面，审查发现用于选择技术移民（包括永久和临时）的技术职业清单没有发挥作用，因为它无法跟上劳动力市场的快速变化。



澳洲有两百万人是拿临时签证的移民劳工。 Source: Flickr 因此，澳大利亚“在对吸引最佳移民的激烈的全球竞争中，在技术移民方面落后[于其他国家]”。关于移民来澳愿望的研究支持了这一观点，研究表明，移民被积压的签证和其他问题所阻挡。





审查报告建议，由澳大利亚就业与技能局（Jobs and Skills Australia）通过详细的技能要求鉴定来选择移民。该机构将重点关注三种类型的技术移民：拥有紧缺技能的人、拥有高人力资本的人和“特殊情况”（如“获奖的老学者”）。





最后，审查提出了对系统的复杂性和审批积压的担忧。改革移民制度的一个核心挑战是其规模、复杂性（有超过100种不同的签证以及量身定制的劳工协议）和详细的准入要求。





《1958年移民法》是澳大利亚最长和最复杂的联邦立法之一。再加上一系列的法规和政策建议手册，移民在驾驭这个系统时面临着巨大挑战。





一项对比其他国家的研究发现，澳大利亚的签证系统在西方主要接纳国中是最复杂的。





去年，奥尼尔发现移民签证的审批积压是新政府的一个关键挑战。这也是审查中提出的另一个问题。





虽然政府已经通过雇用更多的工作人员来处理签证，但积压的签证仍然是一个问题，特别是对家庭移民而言。审查报告将此部分归咎于内政部的“繁琐 ”和老化的计算机系统，并建议需要进行彻底的改革。



现在，我们需要采取行动

该审查是大胆而详细的。它代表了一个重要的改革议程，将需要几年，甚至几十年的时间来实施。但这可能是值得的。





它围绕预算为临时移民改革提供了知识和政策支持、提升临时和永久签证之间流动的便利性，减轻剥削风险和设立技术移民选择标准。所有这些问题已经被提出了一段时间，所以看到专家审查又强调了这些问题令人鼓舞。



联邦内政部长奥尼尔 (Clare O’Neil) 表示会对澳洲移民签证制度被滥用一事进行检讨。 Source: AAP / MICK TSIKAS 挑战在于它的实施，无论是在实践上还是政治上。例如，取消没有明确的永久居留权途径的临时签证（如打工度假签证或某些领域的国际学生签证）将受到既得利益者的反对，不管他们是移民本身，还是那些从这种移民流动中获益的人。





减少一个签证领域的流量也会给系统的其他部分带来压力，因为移民可能会根据可用性来选择签证途径。例如，如果一个人拿到国际学生签证，我们可能会看到申请虚假配偶签数量的增加。在我们的移民系统已经比以前估计的增长速度快得多的时候，弄清这些不同的途径将是特别具有挑战性的。





为更多的临时移民提供途径可能会大大增加永久移民计划的总体规模（尽管奥尼尔部长对此提出异议），在住房危机日益严重的时候，这可能不是澳大利亚的最佳选择，也不是选民想看到的。





因此，政府需要谨慎对待这次审查后的过渡性安排，并考虑如何慢慢改变这个系统。目前，尚未公布所有的实施细节。





我们从奥尼尔在国家记者俱乐部（National Press Club）的讲话中得知，政府的立场与审查结果基本一致。TSMIT门槛将被提高，目前的临时签持有人将有更多途径获得永久居留权。对高等教育和国际学生的改革也将在未来几周宣布。





这些改革本身不太可能实现审查的所有目标，但与工人剥削和劳资关系领域的改革相结合，它们可能会在一定程度上解决审查提出的问题。





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