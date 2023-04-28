“买还是要买的”：尽管利率高涨 这群人仍不放弃澳洲梦

要点 不少华人买家表示，加息不会影响自己的购房决定；

父母的资金支持是很多华人购房者进入市场的底气；

有人认为，能在澳洲居留的移民已经被系统筛选了经济实力。

《悉尼先锋晨报》（Sydney Morning Herald）最新民调显示，三分之二的澳洲年轻人和中等收入人群已放弃购买自己的房产。在澳华人的购房决心却并未受到节节攀升的生活成本压力以及储备银行（RBA）加息的影响。





SBS中文随机走访了8位澳洲的华人购房者或潜在买家，每一位准备入市的买家都表示，澳洲储备银行的加息并不会影响到自己最终买房的决定。对这些想要在澳洲定居的新一代年轻的华人移民来说，他们依旧相信，拥有一套属于自己的房子，是在澳洲这块土地扎根的标志。





澳新军团日这天，今年29岁的Sammi Lai选择利用假期去了墨尔本CBD一家房地产中介商看房，她表示，自己正在等待永居签证下签，希望可以“以家庭为单位”在墨尔本定居。



Sammi Lai说，考虑到未来的家庭，自己希望可以买一套townhouse，远一点也没关系。Source: SBS Chinese Lai女士表示，自己关注到了先前澳大利亚储备银行连续十次加息，但是她认为“只要能做到这件事，我不太介意这个（加）息，我能承担的就会去承担。”





根据澳大利亚数据统计局（ABS）的数据，澳大利亚的住房消费价格指数（CPI）从2022年第四季度的139.00点上涨到了2023年第一季度的141.70点，达历史新高。CPI衡量的是固定的一揽子商品和服务在一段时间内的价格变化，并被用作通货膨胀的指标。





与此同时，周一发布的2023国际人口统计学最新住房可负担性报告（The Demographia International Housing Affordability report for 2023）显示，悉尼房产可负担难度高居全球第二，仅次于香港。





在上榜的94个城市中，除悉尼外，澳洲还占据四个位置，墨尔本位列第9，阿德莱德和布里斯班分列第14和第15，珀斯则位列第50。



和Lai女士一样，出于对无法“安定”和“扎根”的焦虑，买房将成为Terrence Ong得到永久居民身份后的第一件大事。





“位置不重要，先有一套房再说，”他告诉SBS中文。





今年27岁的Ong先生在建筑设计行业从业，年薪7万澳元，他说希望靠自己购房而不用依赖父母的资助。他认为，加息必然会影响他的购买力，因此迫切想要“落脚”的愿望让他把目光投向相对便宜的老公寓。



Terrence Ong说：“首先要有一个地方定居，不会被赶走。我会选尽量便宜（的房产）……有地方住了再另外规划投资房。” Source: SBS Chinese “（首先）要有一个地方定居，不会被赶走，（我会）选尽量便宜（的房产）……有地方住了再另外规划投资房，”他说。





墨尔本房地产销售代表Julie Karl表示，目前澳洲的租房危机也将年轻一代的华人推向购房市场。





“房东一直涨租，也迫使年轻人不得不开始考虑买房。”她说。





三个月前刚从香港来到澳洲的Gordon Lau也同意Ong先生的想法，今年27岁的他觉得对于华人来说一定要有自己的房子。“买还是要买的……有自己的房子是一个家。”





对于已经在墨尔本东南区的Carnegie拥有了一套公寓的Teck Kua来说，想要换一套大一点的房子是一件略显压力的事。今年32岁的他正打算和伴侣结婚，他们希望组建新家庭的同时能够改善住房条件。





销售代表Karl女士表示，根据她的观察，华人喜欢居住在自己所在的社区内。但是由于“华人区”房价居高不下，他们不得不被迫往迁移，关注其他区域的房产。





通常，澳洲华人购房者用华人区指代墨尔本东区和东南区，包括Glen Waverley、Mount Waverley、Doncaster、Box Hill、Burwood East等区域。





根据Domin出具的2023年第一季度房产价格报告，在受到华人买家欢迎的东部Doncaster East区，独立屋中位价近150万澳元，而位于西南部的Point Cook区域的独立屋中位价则为75万澳元左右。





“但是按照我们目前的预算，加息前就已经很难负担华人区的房子，加息后就更难了，”Kua先生的伴侣Laura Zong表示。





“我们现在就关注西区和北区了，”Zong女士说。



Teck Lau和Laura Zong打算在今年结婚，他们想要一套更大的房子来为新家庭做准备。Source：SBS Chinese 这对准夫妻表示，在购入首套公寓时，Kua先生的父母出资公寓总价的一半以表支持。而现在要改善住房，则可能由Zong女士的父母帮忙。“因为靠自己目前来说还是有点难。”





不少受访的华人购房者坦言，父母的资助也是自己能坚定进入房市的底气。





Karl女士表示，“华人买家确实更有钱。”





她解释道，有父母的资金支持，就意味着年轻的华人买家往往有更多的资源，更可能在目前竞争激烈的拍卖中获胜。





墨尔本的贷款经纪人Min Duan补充说，这也是一个文化原因：“在华人文化中会认为，父母有能力就应该帮助孩子”。





30岁的Ayumi Feng刚刚购入了一套位于墨尔本东南区Bentleigh的房产，她坦言，父母的出资超过整套房产价格的一半。在此之前，她的父母已经为她支付了另一套房产的首付。





在IT行业从业的Feng女士年收入13万澳元，她觉得华人父母对子女在澳洲买房提供资金支持并不罕见，她表示：“没有家里帮忙很难买到心仪的房子。”





就在上周，移民澳洲五年的Sandy Zhou在悉尼西北的Kellyville地区购入一套新的房产。她认为，移民在抵澳前，在经济上就已经被进行了筛选。





“技术移民本身就是有收入要求的，另外，留学生来澳洲读书本来就是很花钱的，”她说。





根据IDP教育集团的数据，一名国际留学生在澳洲完成高等教育，每年仅学费就需要两万澳元至五万澳元。而澳大利亚学生签证申请的要求中，需要申请者证明能够负担每年超过两万澳元的生活成本。





本周四，内政部部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）宣布，临时技术移民年收入门槛（TSMIT）将被提高到约7万澳元，自2013年以来，这一数字一直为5.39万澳元。这意味着想要通过在澳工作获得永久居留签证的移民需要更高的收入才有可能达到签证申请的标准。





“和本地人不一样......移民是带钱来的，”Zhou女士说。





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