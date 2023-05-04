澳洲储备银行再度上调现金利率 银行是否必须将加息转嫁给客户？

要点： 澳大利亚储备银行已在一年内第11次上调官方现金利率；

虽然这对抵押贷款持有者来说是个坏消息，但专家认为还是能找到有竞争力的利率；

储户虽然受益于加息，但专家提醒储户需检查是否获得了最好的存款利率。

周二，储备银行宣布将现金利率上调25个基点至3.85%。这是自2022年5月以来第11次加息。





现金利率已从2022年4月的历史低点0.1% 升至十多年来的最高点。





银行没有义务将储备银行的利率上调或下调转嫁给客户，但他们通常会跟随储备银行的步伐，这是为什么？这对借款人和储户又意味着什么？



现金利率如何影响抵押贷款利率？

自2022年5月1日至2023年5月1日，随着储备银行上调现金利率，四大银行（联邦银行、 西太平洋银行、澳大利亚国民银行和澳新银行）对新自住业主的最低基本浮动利率从平均2.16%涨至平均5.48%。





经济学家、澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院（Crawford School of Public Policy at Australian National University）的访问学者彼得·马丁（Peter Martin）解释说，现金利率是“银行之间或银行与储备银行隔夜留存资金的利率”。



他说：“如果隔夜利率上涨，那么你可以想象一下，如果你需要隔夜贷款，你被收取的利息从1%涨至2%，那么你需要把这个上涨的费用转嫁给你的借款人。因此，倘若储备银行提高隔夜现金利率，银行则会跟随其步伐（提高抵押贷款利率）。”





周三，澳大利亚国民银行（NAB）成为四大银行中首家回应储备银行利率上调的银行，从5月12日起，将0.25%的加息全额转嫁给储户和浮动利率房屋贷款的借款人。





金融比较网站RateCity的研究主管莎莉 · 廷德尔（Sally Tindall ）表示，银行利息和存款利率由“一系列不同因素”决定，包括现金利率。



Source: SBS “总的来说，银行确实会将现金利率的变动全额转嫁出去，” 廷德尔说，但也有特例。





2020年3月，在疫情爆发之初，储备银行紧急会议决定将现金利率下调0.25%，然而四大银行中只有澳新银行转嫁了部分降息，其他三家则按兵不动。2020年11月，储备银行实施所谓的 “微降息” ，将现金利率降至0.1%，然而四大银行都未同步下调房屋抵押贷款浮动利率，而是选择降低固定利率。





“这些例子表明，银行没有义务跟随储备银行的步伐，” 廷德尔表示。





她解释道，银行有时也会向新客户提供浮动利率折扣，以“吸引更多再融资者或新客户”；然而，在过去的一年中，“我们看到四大银行都将前十次加息完全转嫁给了他们的现有浮动利率客户和新客户”。



房贷持有者如何获得更优惠的贷款利率？

四大银行持有澳大利亚绝大多数的房屋抵押贷款，并倾向以澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）此前所述的“同步”方式，调整其利率。





马丁表示 ：“因为我们只有四大银行，而且由于某种原因，人们喜欢在大银行借贷和存款，而不是小银行，所以它们往往会一起行动。”





然而，消费者确实有其他选择。根据RateCity的数据，澳大利亚有115家活跃贷款机构，若将四大银行及其子公司加起来则有91家。



马丁表示，尽管现金利率上涨，借款人仍然可以找到具有竞争力的交易，因为抵押贷款“对银行非常有价值”， 较其他类型的贷款，被认为“更安全”。





他说：“因此，银行间的竞争也相当激烈。如果你去银行说‘我在考虑转换贷款’，你会发现他们非常愿意合作。”





“奇怪的是，尽管他们都一致调高利率，但他们的竞争仅针对那些有可能会转换贷款的客户。”



储户虽迎好消息 仍需注意“低利率”

尽管加息对抵押贷款持有者造成了很大冲击，但对于储户来说可能是个好消息。





马丁表示，尽管抵押贷款利率迅速上升，但银行以前倾向于“在利率上升时推迟上调存款利率”，以增加利润，但这种情况正开始改变。





“好消息是，它们在存款方面的表现开始好转。”



READ MORE 澳大利亚储备银行主管表示 房价是决定加息的原因

针对银行在零售客户存款方面的做法，澳大利亚竞争与消费者委员会正进行调查。最终报告将于12月提交给国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）。





廷德尔表示，由于来自客户、竞争对手和政府的压力以及批发融资成本的上升，在过去几年中，银行在提高储蓄利率方面有所改善。





“你可以看到，许多银行推出了相当有竞争力的利率来吸引新业务。”





廷德尔提醒储户，应留心那些仍然提供“低得令人沮丧的利率”的储蓄产品。





“四大银行中有三家目前已将其gold saver的储蓄存款利率提至4%以上，这适用于新老客户，只要你满足月度条款要求，它实际上并不苛刻。”





廷德尔提到，有的银行在其在线储蓄账户上设有一个相当高的先期利率，持续时间为三到五个月；但在此后，利率会下降，甚至会比较低。这实际上让那些最近没有检查利率的现有储户陷入不利境地。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



