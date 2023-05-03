澳大利亚储备银行主管表示 房价是决定加息的原因

要点： 澳大利亚储备银行将现金利率上调至 3.85%，为 11 年来的最高水平；

行长菲利浦·洛伊（Philip Lowe）仍然希望降低通货膨胀率；

洛伊担心，如果人们开始认为通胀不会放缓，他们的行为方式会使其恶化。

在储备银行董事会决定再次加息后，该行行长仍然相信他可以带领经济实现软着陆。





储备银行 5 月现金利率会议决定加息 25 个基点后，澳大利亚储备银行长菲利浦·洛伊（Philip Lowe）发表讲话表示，仍有可能在不导致经济衰退的情况下将通胀率带回目标值。





洛伊博士称，他在珀斯举行的澳大利亚储备银行董事会晚宴上表示，董事会选择在 4 月份维持现金利率不变，以把握经济脉搏，而收到的数据表明，进一步收紧货币政策是必要的。





“从那以后，我们看到进一步的证据表明澳大利亚劳动力市场仍然非常紧张，服务价格通胀被广泛证明仍持续存在，资产价格，包括汇率和房价，正在对利率前景的变化做出反应。”他说。



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当被问及央行再次加息是否在玩“经济衰退轮盘赌”时，他表示，避免经济衰退的“窄路”“并没有变得更窄”，但前景仍然存在不确定性。





他还表示，要让通胀回到目标水平，同时保留大部分工作岗位，取决于人们是否相信通胀会迅速回落。





“如果人们认为通胀将保持高位，那么可以理解的是，他们会调整自己的行为，”他说。 “公司将更愿意提高价格，工人将寻求更大的加薪幅度。”





他警告说，一旦通胀预期变得根深蒂固，要降低通胀就困难得多，会需要更多的加息造成更多失业。



澳大利亚储备银行行长菲利浦·洛伊。 Source: Getty / Louie Douvis 5 月份加息 25 个基点使现金利率达到 3.85%。





许多专家预计央行在 4 月份暂停后将再次维持现金利率不变，但收到的数据，包括通胀、就业数量和房价数据，共同为再次加息奠定了基础。





洛伊博士表示，董事会在 4 月份选择维持现金利率不变，以把握经济脉搏，而收到的数据表明需要进一步收紧货币政策。





“自那时起，我们看到进一步的证据表明澳大利亚劳动力市场仍然非常紧张，服务价格通胀被被广泛证明仍持续存在，资产价格，包括汇率和房价，正在对利率前景的变化做出反应。”他说。



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洛伊博士表示，他担心澳大利亚最终会像许多其他主要经济体一样，在粘性服务业通胀中苦苦挣扎。





“澳大利亚的情况可能有所不同，但国外的经验表明存在上行风险，特别是考虑到最近各国在通胀动态方面的高度共性，”他说。



