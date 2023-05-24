维州预算案 谁是赢家谁是输家？

周二公布的维州预算案文件预测显示，在截至6月30日的财年中，维州将出现103亿澳元的赤字，下一财年则将出现40亿澳元的赤字。





但是同时文件也预计，到2027财年，维州政府将恢复到12亿澳元的运营盈余。





但是，预计到2027年6月，维州的净债务仍将达到1714亿澳元，几乎占全州生产总值的25%。



维州财长帕拉斯（Tim Pallas）公布其第九份维州财政预算案。Source: AAP 本文将分析，在2023维多利亚州财政预算案下，谁是赢家，谁是输家。



输家：

大企业： 这些企业指在全澳支付工资水平超过1000万澳元的企业，将需格外支付工资税。这将影响到维州5%的企业，这一额外税额将在四年内筹得39亿澳元。这一税款政策将持续到2033年。



房地产投资者和度假屋业主： 这些业主将平均多付1300澳元的土地税。这笔税款预计这将在未来筹得47亿澳元。所有的土地税豁免将进一步适用。



缺席房产所有者： 不在澳洲的房主所需要缴付的附加税将从2%上升到4%，与新州的税率一致。



公共服务： 截止2024年6月，维州的公共服务部门将在一年内减少多达4000个工作岗位，主要削减后台、顾问和劳动雇佣岗位。薪酬增长将被限制在3%。帕拉斯表示，裁员将筹得50亿澳元。



通勤者： 政府已经暂停了100亿澳元的墨尔本机场铁路项目和吉隆（Geelong）快速铁路。



商业和已充满压力的工作者： 政府将提高Workcover的保费，并削减对压力或职业过劳者的延长福利。从7月1日起，企业将根据该计划支付平均1.8%的赔偿金，而非1.27%。



英联邦运动会： 预算中没有用于2026年英联邦运动会的新款项。



私立学校家长： 维州的私立学校将在明年被取消长期以来的工资税豁免权。这一举措将在三年内为维州带来超过4.2亿澳元的收入。



木材行业： 本地木材行业将于2024年1月1日关闭，比预定时间提前六年。

赢家：

小企业： 小企业的薪资税免税门槛将在两年内从70万澳元提高到100万澳元。帕拉斯表示，一个负担100万澳元员工工资的企业每年将节省14,550澳元。他表示：“任何支付薪资水平低于360万澳元的企业都将从中受益，所以中小型企业将成为这些安排的主要受益者。“



非住宅物业： 政府将取消商业和工业物业的印花税，代之以每年的房产税，并称此举将为维州经济注入500亿澳元。



学徒： 政府将为学徒提供免费的汽车登记，每年为他们节省多达865澳元。



新生儿父母： 对新生儿父母的资助资金超过预估，同时州政府将为参与项目的三至四岁儿童提供免费的幼儿园课程。



建筑商破产的房主： 从2024年1月1日起，当因建筑商破产而需要额外房屋建筑时间时，维州税务专员将能够把正在建设或装修的主要居住地的土地税豁免延长两年。

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