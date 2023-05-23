报告揭无家可归者和露宿者人数激增 住房情况糟糕“前所未见”

要点： 慈善组织Mission Australia 的报告发现，过去三年，对无家可归者服务的需求增加了 26%；

慈善机构呼吁政府采取行动，应对住房危机；

从 2020 至2022 年间，露宿街头、睡在帐篷或临时搭建房屋的人数激增了 103%。

一份关于澳大利亚无家可归者的调查报告显示，入住紧急居所或露宿街头，甚或需要在车内居住的人数激增。





慈善组织 Mission Australia 在本周二发布《一个安稳的家 ——2023 年无家可归者和稳定住房的影响报告》。报告发现，在过去三年，对无家可归者服务的需求增加了 26%。





租金飙升、可负担房屋的短缺和建筑业放缓，均导致寻找住所方面的求助跃升至前所未有的水平。



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该报告收集了 63 家慈善机构过去三年来的无家可归者和住房支援服务的资料。





Mission Australia 首席执行官卡利斯特（Sharon Callister）表示，在无家可归之后求助的人增加了五成，而并非面对租房危机的人。





目前全国都面对最严重的住屋危机，该慈善机构呼吁各州和联邦政府采取行动。



卡利斯特说：“如果不增加全国各地的社会保障住房和可负担住房的数量，就无法根除无家可归这现象。”





“Mission Australia呼吁各级政府加大投资，建造未来 20 年所需的 100 万套新的社会保障住房和可负担住房，以确保每个求助者都能够有一个安稳的家。”





从 2020 年至 2022 年，露宿街头、睡在帐篷或临时搭建房屋的人数增加了 103%。



平均每天有 300 次求助被拒。





卡利斯特表示，一线人员报告收到了“大量”求助，应急方案无法解决危机。





“据他们说，住房情况之差是前所未见的。澳大利亚需要做得更多才能够积极迎战住屋危机，以避免和消除国内的无家可归现象。”





该报告强调，露宿街头的趋势日益严重是该慈善机构的最大关注。在接受 Mission Australia 服务的人当中，超过两成的人离开稳定的住所已经超过一年。





受无家可归影响的人以女性占多数，达 57%，而 27% 是原住民或托雷斯海峡岛民。





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