悉尼这10个区房地产销售速度最快

悉尼房地产市场热度不减，西区和西南区已成为热点地区，房产被抢购速度最快。





随着澳洲储备银行的连续加息，不断攀升的利率促使人们开始抢购地段市场的房产。





经济负担能力以及更大的地块成为了整个海港城（Harbour City）地区地产飞快销售的主要动力。





PropTrack的新数据显示了悉尼房屋和单元房（Unit）销售最快的前10个区域，其中一些郊区将悉尼平均45天的上市（on the market）时间缩短了三分之一。





这10个区域中，位于西悉尼的Werrington County位居榜首，中位价为80万澳元，平均上市时间仅为15天。





其次是Raby、Kearns和Glenmore Park三个区，平均上市时间为17天，中位价均低于100万澳元。





PropTrack经济学家摩尔（Angus Moore）说，鉴于利率上升的速度，买家的经济负担能力是快速销售的一个重要驱动力。





“在过去一年多的时间里，我们看到的一个情况是，在悉尼西部和悉尼西南部的部分地区，与悉尼其他地区相比，价格保持得更好一些。”





“部分原因是他们是更容易负担的郊区，在利率上升的环境下，这对一些买家更有吸引力。





“悉尼西部也有一个相当活跃的市场，那里有更多的地产发展和更高的营业额。”





Ray White Diamantidis集团的所有者和销售负责人迪曼提斯（Peter Diamantidis）在短短72小时内就售出了位于Werrington县的一栋住宅。





这座占地689平方米的三居室住宅在1月份以85万澳元的价格售出。





“它只在市场上停留了两到三天，”迪曼提斯说。





他说，他对Werrington County成为销售速度最快的地区并不意外。





“该地区的自住者较多，有较新的房屋，并且人们在此寻找更宽敞的街区面积。它符合所有的条件，”他说。





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