维州税收改革“里程碑” 商业地产印花税将被取消

维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）将在周二的维州预算案中宣布，未来几年，维州将取消一次性付款，转而征收年度房产税，商业和工业地产业主很快将不必支付印花税。





政府表示，这一重大的税收改革将通过加强商业增长为维州的经济增加500亿澳元。





尽管经济学家警告说，住房印花税是一种低效的税收，不公平地惩罚了年轻的购房者，但这些税收变化并不影响住宅地产。





新的年度税率将统一设定为商业地产土地价值的1%。





从2024年中期开始的过渡期中，将允许商业地产的首次买家可选择预先支付印花税或在十年内以相同的金额支付。





一旦房产转为年税，印花税就不能再适用。在2024-25财政年度之前购买的房产业主将继续采用现行的印花税制度。





财长帕拉斯（Tim Pallas）表示，政府已经听取了企业和行业对转向广泛征税的呼吁。





他在一份声明中说：“这些具有里程碑意义的变化将使企业更有活力，更具敏捷性，促进企业发展，雇佣更多劳动力。”





维州工商会（Victorian Chamber of Commerce and Industry）首席执行官格拉（Paul Guerra）对这一变化表示欢迎。





“这正是释放印花税费用所需的渐进式税收改革，这将加速建筑行业升级，刺激对商业地产的投资，释放更多资本。”





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