澳大利亚又一大型连锁企业试行四天工作周

要点： 数千名全职员工将可以选择在四天内工作38小时；

该协议将在员工投票后提交给公平工作委员会批准；

三分之二的澳大利亚人认为每周工作五天很快就会成为过去。

在达成一项具有里程碑意义的协议后，五金零售商Bunnings Warehouse将为其数千名员工试行四天工作周。





这家零售巨头的数千名全职员工将可以选择在四天内工作38个小时，或者将他们的工作时间分散到九天的双周内。





该公司表示，员工还将获得未来三年内总计10.5%的加薪。



与商店、分销和联合雇员协会（SDA）代表达成的协议还将使4万名员工享有5周的年假。





Bunnings Warehouse首席人力资源官达米安·扎赫拉（Damian Zahra）表示，该协议还将改变该零售商与公共假期相关的休假制度。





扎赫拉说：“我们在提供行业领先的薪酬、福利和奖金方面有着良好的记录，我们的目标是提供一项新的企业协议，继续为我们团队的出色工作予以奖励。”





SDA全国秘书长杰拉德·德怀尔（Gerard Dwyer）表示，该协议是零售工人工作与生活平衡方面的一个“重要突破”，并可能在该行业树立先例。





他告诉《澳大利亚金融评论报》（Australian Financial Review）：“这些都是SDA将在与其他主要零售商进行的下一轮谈判中追求的进步。”





“这个方案对工人和该大型零售商都有好处，它使Bunnings成为一个备受青睐的雇主，在竞争激烈的零售市场中占据优势。”



该协议将在员工投票后提交给公平工作委员会批准。





一项调查显示，接近三分之二的澳大利亚人认为每周工作五天可能很快成为过去。





在招聘公司Hays最近进行的一项调查中，4.2万名受访工人中几乎有一半人认为他们将在五年内实现每周工作四天，而另外16%的人说这将在12个月内实现。





一个联邦议会委员会建议在联邦政府的支持下，根据“100:80:100”模式试行每周四天工作制，即工人在每周工作80%的情况下仍能保留全部工资并保持全职生产力。





英国进行的一项规模最大的试点项目报告称，对大多数员工和公司来说，四天工作周比传统的五天工作周更高效。





项目组织者在一份声明中说，该研究发现超过九成的公司将继续实行缩短的工作周或计划这样做，只有4%的公司不会继续实行四天工作周。





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