政府推出免费的Care finder项目，帮助社区民众申请高龄服务并提供社区支持。在本期《澳洲福利知多少》听众热线节目中，华人服务社社区支援服务部的Hannah和听友们聊了聊Care finder项目的信息。同时，社工Yushi也作客热线节目，解答听众疑问。欢迎听众朋友拨打热线电话1300 799 323，参与节目，咨询福利相关的问题。



什么是Care finder program？

专业人员提供全面的深入的帮助



将长者与政府的高龄服务连接起来



提供其他社区支持



Care finder提供的服务

申请高龄服务



社区支持（转介脑退化症支持服务；社交服务和支持；转介住房；精神健康等）



申请要求

满足65岁以上

高龄服务有需求但不清楚如何申请

满足以下条件中一条：社交孤独；没有提供支持的家人；语言沟通障碍；无法做出决定；过往有不愉快的经历

Care finder是全国项目，每个区域会有Care finder机构负责不同的目标人群

如何申请Care finder服务？

在节目中，一位听友咨询出境旅游是否影响残障津贴。节目嘉宾、社工Yushi表示，残障补助金领取者(Disability support pension）如需离境澳洲，12个月内最长可离境28天，其补助金领取不受影响。





另外，听友们在节目中还咨询了有投资房是否影响居家养老服务、青年津贴申请、高龄新移民可申请的福利等问题，Hannah和Yushi做了相应的解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【澳洲福利】Care finder可免费帮助您申请高龄服务 SBS Chinese 21/05/2023 27:34 Play

《澳洲福利知多少》听众热线节目每月逢第四个周一上午8:20至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





以上内容仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供参考。如果您想知道更具体的信息，请咨询澳洲民政部（Services Australia）等部门。





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