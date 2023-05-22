【SBS新闻快报】中国买家蜂拥而至 霸占澳洲高端房产市场

澳洲房产中介表示，疫情期间积累了大量储蓄并再次得以出境旅行的中国人正蜂拥至澳大利亚，决心购买房产。相比往年，中介表示中国买家咨询数量增加了两倍甚至三倍。





房地产科技公司居外IQI的联合创始人兼集团总经理Daniel Ho表示：“今年迄今为止，澳大利亚是中国海外置业买家的首选国家，相较2021年排名第三是一个巨大的进步。今年前三个月的买家咨询量比上一季度增长了127%。”





悉尼和上海地产中介Plus Agency的总经理Peter Li表示，中国买家的数量自去年同期以来至少翻了三倍。“在像Chatswood（悉尼北岸郊区）这样的地区，增幅甚至高达500%。去年我们可能只有一两个中国人看房，而今年则会有五到十个人。”





经纪人和分析师表示，中国大陆买家寻找房产既是为了投资目的，也越来越多地用于自住。





何先生说：“中国家庭的银行存款在2022年增加了超过2.6万亿美元，总额如今超过18万亿美元。分析师表示，这个数额大于（中国的）整个国内生产总值，比疫情前的趋势预期高出11%。”





“对于寻求比国内房地产或股市更高回报的中国买家来说，还有什么比购买海外房产更好的方式来进行一些疫情后的报复性消费呢？”





李先生补充道，除了边境开放，中国买家兴趣高涨的另一个原因是，该国政府要求留学生在澳求学必须在整个学位期间一直呆在澳大利亚，以获得中国政府的学历认证。





除此之外，澳大利亚比美国和其他投资目的地更靠近中国，与中国的时差较小，在澳大利亚安家便于远程开展业务。





在悉尼拥有一家豪宅中介公司的Ken Jacobs表示，国际外交也推动了对澳大利亚房产的需求。



“来自中国大陆的兴趣有所增加，”他说，“我怀疑两国之间最近紧张关系的缓和，再加上新冠疫情旅行限制的取消，刺激了这种兴趣。”





Jacobs指出，他的中国客户通常更喜欢位于黄金地段的公寓，悉尼港周围的豪宅以及靠近私立学校的学区房。





Kay & Burton的合伙人兼国际部主管Jamie Mi说：“我们高端房产的看房买家中有80%来自中国大陆，买家的最理想价位在2000万澳元左右。同时，4000万至6000万澳元价格范围内的交易数量有所增加。更高价位房产的买家大多数也来自亚洲，但那已经是顶级市场。”





对于其公司正在推广的6000万澳元房产，Jamie Mi表示有80%的合格潜在买家是中国人。





“他们怀着严肃的心情回到澳大利亚。过去他们只是在寻找投资机会，而如今他们想在澳大利亚生活，像当地人一样生活。”





米提到澳大利亚稳定的政府、洁净的空气和优质的教育是吸引中国买家的因素。





“与美国、加拿大和英国相比，澳大利亚因其气候、文化和政府对移民的接纳而变得如此受欢迎。”她说。





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