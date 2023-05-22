母乳告急 Lifeblood机构呼吁母乳捐赠

澳洲红十字会的Lifeblood机构呼吁悉尼、阿德莱德和布里斯班的母亲们进行母乳捐赠。目前对母乳的需求增长了15%，预计2023全年将再增长10%。





早产儿容易受到感染，这可能导致一种叫做坏死性小肠结肠炎的疾病。





法尔肯米尔（Jemma Falkenmire） 是Lifeblood的女发言人，Lifeblood是澳大利亚红十字会的一个分支机构，负责收集和分发血液和生物制品，包括捐赠的母乳。





“捐赠的母乳可以帮助早产儿，他们可能患上致命的肠道并发症，也就是坏死性小肠结肠炎。坏死性小肠结肠炎是导致早产儿死亡的主要原因。”





过去一年，来自阿德莱德、布里斯班和悉尼的680多位母亲向新南威尔士、昆士兰、南澳大利亚、西澳大利亚、塔斯马尼亚和堪培拉的大约2000名早产婴儿捐赠了5500升母乳。





母乳被认为是“液体黄金”，对于早产或体重不足的婴儿来说，母乳可以挽救他们的生命。





“这些婴儿的医生可以开处方，使用捐赠的母乳帮助预防这种并发症。世界卫生组织推荐，当母亲自己没有乳汁时，这是对婴儿最好的方式。”





5月19日是世界母乳捐赠日，为庆祝世界母乳捐赠日，Lifeblood正在寻求更多帮助。





在澳大利亚，捐赠给母乳银行的母乳会经过测试和杀菌，确保其不含任何可能伤害婴儿的东西，例如病毒。





潜在的捐献者也会受到检测，确保没有任何可能影响他们乳汁质量的问题。





其他开展母乳捐赠计划的慈善机构还包括昆士兰的Mothers Milk Bank。





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