喜剧演员罗杰叔叔因调侃中国 社交媒体账户遭禁封

要点 中国的社交媒体平台已经暂停了属于喜剧演员黃瑾瑜（Nigel Ng）的账户，他以“罗杰叔叔”（Uncle Roger）的身份进行喜剧表演。

他的微博个人资料上的一条信息写道，“由于违反了相关法律和法规”，他已被禁言。

他最近发布的一段视频嘲弄了中国的独裁政权。

中国社交媒体平台已经暂停了一个属于英籍马来西亚喜剧演员黃瑾瑜（Nigel Ng）的账号。





此前，他于上周发布了一段视频，宣传即将举行的一场专场演出。他以罗杰叔叔的身份，调笑中国的专制政府。





黃瑾瑜问一位观众他来自哪里，当回答是“中国广州”时，Ng回应说：“好国家！好国家！好国家！”





他接着说“我们现在必须这样说，对吗？所有的电话都在听“。





在询问观众是否有人来自台湾后，他说： “不是一个真正的国家。我希望有一天你们能重新加入祖国。“



罗杰叔叔在微博上有超过40万粉丝。 Credit: Aleisha Orr 黄瑾瑜在微博上拥有超过40万粉丝，他的个人资料目前有一条信息，上面写着：”由于违反了相关法律法规，该用户目前被禁言。“





《卫报》（The Guardian）和BBC报道，他在视频分享平台Bilibili的账户也在周末被冻结。





黄瑾瑜虽然没有直接提及此事，但在周一的一条推文中，他重新分享了该视频： “由于某些原因，这个片段在这个周末得到了大量的浏览量。我想知道为什么”。



本月早些时候，一位中国喜剧演员关于中国国家军队的笑话在网上引起了轩然大波，被罚款315万澳元，被警方调查，并被取消演出。





李昊石的艺名是House，5月13日，一名观众在网上发布了他在演出中的一个笑话的描述，认为该笑话贬低了中国人民解放军（PLA），从而引发了病毒式传播。





北京文化和旅游局对李昊石的雇主——笑果文化传媒公司处以1470万人民币（315万澳元）的罚款，并禁止该公司在北京和上海举办演出，称其“绝不允许任何公司或个人以中国首都为舞台，肆意诋毁解放军的光荣形象”。





北京警方在其微博社交媒体账户上表示，他们正在对李某进行调查。





With Reuters.





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