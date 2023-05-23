澳洲总理阿尔巴尼斯上任一年 他的承诺兑现了多少？

数周前，《时代》杂志将澳大利亚总理阿尔巴尼斯选为全球100位最具影响力人物之一。





这位工党领袖的黑白肖像与美国饶舌歌手 Doja Cat、智利裔美国演员佩德罗·帕斯卡（Pedro Pascal）和德国总理舒尔茨（Olaf Scholz)）等人并列。





加拿大总理杜鲁多 （Justin Trudeau）在撰写的评论中，赞扬阿尔巴尼斯推行进取的社会政策和气候政策，体现了“无论你是谁、来自哪里，你都有机会取得成功”。





那么，自阿尔巴尼斯领导的工党政府赢得联邦大选后，我们的处境有否改善？



12个月前，阿尔巴尼斯站在悉尼退伍军人俱乐部的台上，在支持者“Albo、Albo、Albo”的欢呼声中强忍泪水。





他向国家承诺以作回应：“我希望每一位家长都能告诉他们的子女，无论你住在哪里或来自哪里，在澳大利亚，机会之门是向我们所有人打开的。 ”



阿尔巴尼斯在庆祝取得胜利时，表示“对能够服务感到荣幸”。





当时的舆论普遍正面：DJ Albo 对澳大利亚品牌的 T 裇情有独钟，他是个热爱足球的爸爸，育有一只狗狗 Toto，他有雄心壮心去提升国家水准。





但执政的政治和经济现实是残酷的。



境况是否有所改善？

“你觉得今天的感觉比一年前好吗？”影子国库部长泰勒（Angus Taylor）本周在国家新闻俱乐部讲话时向在场人士提问。





作为反对党一年后，他强调在国内面对的经济困难问题。



通胀率目前为 7%，饱受租屋压力和按揭还款压力的澳人，在一连串加息行动之下备受冲击。





最近公布的财政预算案称，工党承诺的实质工资增长即将可见，但前提是预测通胀骤降，但这并不确定。





上任一周年，阿尔巴尼斯原本要一尽地主之谊，在澳欢迎多国的国家领导人来访，借以提升他的政治领袖声誉。





可是，悉尼歌剧院为迎接美国、印度和日本的国家领导人到访而长达数个月的准备，在他上任一周年前夕瞬间化为乌有，原因是美国总统拜登临时取消了访澳之行。



Anthony Albanese, Joe Biden and Indian Prime Minister Narendra Modi with Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Tokyo last May. Source: AAP, AP / Evan Vucci 美国总统的行程受到该国国债上限危机的谈判影响，凸显了拜登和阿尔巴尼斯共同面对的一连串问题。





新冠疫情后的经济冲击给不少民众带来了沉重打击。他们的可支配收入已经被不断上涨的燃油费、日常开支和按揭供款所耗尽。





与此同时，澳大利亚纳税人在未来几十年将要付出惊人的代价，因为要支付大幅增加的军费开支以求在太平洋军备竞赛中保持平衡。



所有的政治都是地方性的

今年全球关系定位就如过山车。





在印度一场板球赛上，阿尔巴尼斯与印度总理莫迪（Narendra Modi）同坐金色战车在板球场上飞驰，两国执行使国家经济伙伴关系多元化的计划。



Anthony Albanese and Narendra Modi do a lap of honour at a Test match between India and Australia in Ahmedabad in March. Source: Getty / Robert Cianflone 他与澳大利亚最大的贸易伙伴中国保持着微妙的平衡关系，在与中国国家主席习近平于巴厘岛首次会面后，澳大利亚的出口禁运缓缓放宽。





他与印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）肩并肩骑着竹制单车，共同推动国际经济的减碳措施。





他又秘密乘坐一辆装甲列车进入乌克兰战争的核心地带，站在布查（Bucha）的乱葬岗旁反思这场战争的破坏。



Anthony Albanese tours damaged residential areas in Irpin on the outskirts of Kyiv, Ukraine. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 他之后在圣地牙哥逗留，与拜登达成了3680 亿澳元的潜艇项目协议。





阿尔巴尼斯一直致力推进自由贸易协定、更紧密的联系和更宽松的关税，以及提高国家经济盈余的方法。





但当焦点回到澳大利亚时，一个问题总会出现：民众的生活现在改善了吗？



主场之战

在议会中，阿尔巴尼斯两面受压。由于未能在参议院中取得多数议席，他必须在反对党中站稳阵脚，或者争取绿党和取得其他两名中立议员的支持。





联盟党在许多方面加以阻挠，经常将一些举措标签化，如税收，推动对那些享受纳税人福利的人实施更多惩罚性政策，并主张国家必须支持煤炭、石油、天然气行业的发展，甚至提倡核能。



与此同时，绿党致力针对租屋困难人士进行宣传，并利用他们在参议院的权力平衡以期压制石油和天然气行业，并要求大幅加税来支持数以十亿计的额外社会支出。





大家的共同点正在缩小，各方都在为竞选而准备。





阿尔巴尼斯曾承诺建立一个更有力、更温和的议会，但对立法悬而未决的挫败感开始浮出水面。





这一年出现了一连串互不相容的情况。





政府坚持提高穷人和备受压力者的失业救济金，同时，也锁定为高收入者实施第三阶段减税措施。





一位支持未来建立共和的总理，但愿意参与英联邦最重要的时刻，包括英女王的葬礼和查尔斯国王的加冕典礼。



政府争辩说不想建立一个大澳大利亚，但根据最新预测，创纪录的移民人数将会出现。这给予反对党空间，警告人口大幅增加，会恶化道路拥堵问题，同时令住屋和各项服务进一步承压。





联盟党希望阿尔巴尼斯的政策会令他失去澳大利亚中部的支持。



Anthony Albanese during Question Time at Parliament. Source: AAP / LUKAS COCH 阿尔巴尼斯决定应邀出席出位音乐节目主持人桑迪兰兹（Kyle Sandilands）的婚礼，并在伦敦接受以挑衅出名的电视节目主持人皮尔斯·摩根（Piers Morgan）访问近一小时。这些均表明他越来越多接触开明派左翼以外的观众。





在最近的补选中，工党成功从自由党手中夺得维州阿斯顿（Aston）的议席，这是衡量民情的一个指标。昆州前自由党部长罗伯特（Stuart Robert）辞职后的空缺，是下次地方民意调查密切关注的焦点。



Anthony Albanese at the Garma Festival in northeast Arnhem Land last year. Source: AAP / AARON BUNCH 每位总理都想为民众留下持久的贡献。





阿尔巴尼斯将他的政绩与他对原住民和托雷斯岛民原住民议会之声入宪的热情紧扣，这种雄心壮志也体现在他承诺确保每个澳大利亚人都有平等的成功机会之中。





今年稍后将举行全民公投，大多数选民和大多数州将通过这一机构就影响原住民的法律和政策向政府和内阁提出建议。





澳大利亚人是否投赞成票通过，将是对阿尔巴尼斯能否像《时代》杂志认为的那样具有影响力的一次考验。





Anna Henderson is the Chief Political Correspondent for SBS World News.





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