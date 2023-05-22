要点： 原住民事务部长琳达·伯尼（Linda Burney）说，澳大利亚人需要在“原住民之声”公投前获得充分的信息；

除电视和广播广告，还有一个专门的网站提供关于公投的细节；

伯尼女士说，它将覆盖各种背景的受众。

LISTEN TO 【SBS新闻快报】 “原住民之声”是怎样的机构？公投何时举行？ SBS Chinese 22/05/2023 02:58 Play

联邦政府正在启动一项关于即将举行的“原住民之声”全民公投的信息宣传计划，包括电视和广播广告以及多语言翻译。





澳大利亚原住民事务部长琳达·伯尼表示，该计划将鼓励澳大利亚人准备好就通过建立“原住民之声”来承认澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民的对话。





她在一份声明中说：“所有澳大利亚人在考虑修改宪法以通过全民公投承认澳大利亚原住民的提案时，都需要获得信息的可信来源以充分了解。”





根据该计划，选民可以在今年10月至12月举行的公投之前通过Voice.gov.au了解该提案。





伯尼女士说，“中立的公民教育信息”是政府更广泛的公民教育计划的一部分，以帮助所有澳大利亚人回答他们可能遇到的有关拟议的宪法修改的问题。





与此同时，澳大利亚民主博物馆（Museum of Australian Democracy）和澳大利亚宪法教育基金（Constitution Education Fund Australia）将在未来几个月提供一个基层公民教育计划，重点是关于宪法和公投程序的一般信息。





伯尼部长说，该信息计划将为澳大利亚人提供他们在公投中做出知情决定所需的一切，它将覆盖各种背景的受众。





这一信息宣传计划发布之际，最近的一项民意调查显示，“赞成”支持率已下降至50%左右。





国家党参议员布里奇特·麦肯齐（Bridget McKenzie）说，政府急于建立一个宪法规定的代表机构，而不是专注于承认，这危及了社会团结。





她在周日告诉天空新闻：“宪法承认与和解，如果这是目标问题，我们会有95％的'赞成'。”





“匆忙进行公投......实际上，无论最终结果如何，都会使我们的国家分裂，而不是团结起来。”







自由党前座议员西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）说，与其冒险让公投失败，政府最好重新考虑策略。





他的评论是在“赞成”阵营出现分歧之后发表的。前原住民社会正义专员（Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner）米克·古达（Mick Gooda）提出的建议是，要确保获得两党支持，公投问题应该删除提及行政政府的条款，这个建议却遭到了诺尔·皮尔森（Noel Pearson）的嘲笑。





这位原住民权益活动人士称古达先生为“懦弱之人”，并表示这并不代表原住民社区的观点。



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“原住民之声”是怎样的机构？

“原住民之声”将是一个就影响澳大利亚原住民的问题向政府提供建议的机构。它没有权力否决法律。





3月，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）透露了关于该机构如何运作的细节，他提及以下几点：



成员将有固定的任期，以“确保问责制”；

它将实现性别平衡，并包括青年成员；

它将吸纳来自所有州和领地的代表；

它将包括来自特定偏远社区的代表；

但他不愿透露成员是通过民主选举还是任命产生。

接下来的步骤包括哪些？

首先在议会投票，随后是民众投票。





为了进行全民公投，必须通过议会立法。





但不同寻常的是，该法案不需要在众议院和参议院中双双通过。从理论上讲，它可以通过由工党掌握的众议院两次通过，这意味着它几乎肯定会成功。





随后，澳大利亚成年人将被要求在公投问题上投票“是”或“否”。





需要获得大多数选民的支持，且在六个州中至少四个州的多数选民中也需获得多数支持，才能使“原住民之声”成为现实。





如果达到了这一门槛，阿尔巴尼斯说，将与原住民社区和更广泛的公众开始“确立‘原住民之声’的设计”的进程。





一旦这一步骤完成，就会像其他法律一样提交到议会进行辩论和审查。



我们何时可能投票？

有一个短暂的时间窗口。





阿尔巴尼斯一直承诺在今年年底前举行投票。





他在今年早些时候进一步缩小了时间范围，暗示公众将在10月至12月之间前往投票站。





公投通常是在周六举行，这意味着只有少数几个日期可以进行投票。

