澳大利亚总理警告：原住民之声没有第二次机会

要点： 阿尔巴尼斯对议会原住民之声（the Voice to Parliament）公投发出警告，提到了1999年关于共和制公投的失败；

在启动一场支持原住民之声的超级马拉松活动时，阿尔巴尼斯发表了上述言论；

两个主要的反对团体已经发起广告攻势。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯称，议会原住民之声公投是一代人中一次的机会去承认原住民，并警告澳大利亚人不要让完美成为美好的敌人。





联盟党批评工党对将原住民之声入宪只提出简单的支持/反对问题。如果公投成功，议会将立法规定原住民之声机构如何运作。





但阿尔巴尼斯敦促选民吸取 1999 年的教训，那年是澳大利亚上一次进行全民公投，但是对共和制模式的分歧导致了推动它的运动最终失败。





阿尔巴尼斯指出，许多支持共和制的选民对这一模式并不信服，决定“等待下一次”，但24年后，澳大利亚人仍然生活在君主制下。



Former politician Pat Farmer is running 14,000 kilometres in support of the Voice. Source: AAP / Mick Tsikas 阿尔巴尼斯说：“如果这次公投失败了，下一次公投并不会是在一个月后。”





“大家需要意识到，经过这么长时间的磋商，这是澳大利亚人将拥有的机会……如果不是现在，那将是何时？”





“我注意到，一些人说这不是他们的完美理想，（他们）说他们将投票支持，因为他们认识到现在正在进行。”





阿尔巴尼斯在霍巴特发表讲话之前，前自由党议员帕特·法默（Pat Farmer）发起了一项支持原住民之声的活动。法默于周一开始了环澳1.4万公里的跑步，以提升对修宪的支持。



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参加此次活动的还有自由党议员布里奇特 · 阿切尔 （Bridget Archer）和塔州自由党州长杰里米 · 洛克利夫（Jeremy Rockliff)。 阿切尔不顾党内多数派的反对，支持原住民之声。





洛克利夫是各大州和领地中唯一执政的自由党领导人。他说，现在是“我们为数代原住民的劣势承担责任的时候了”。





“这是关于作为一个国家团结一致共同迈进，并听取原住民关于我们国家和原住民过上最好生活的最佳前进方式。”





阿尔巴尼斯一再强调跨党派对修宪的支持，同时向前新州州长、 议会原住民之声倡导者多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）表示敬意。







“这是一场应该超越政治的运动，因为它关乎正义，关乎做正确的事，关乎推进和解。这就是我们看到这种号召势头的原因，” 阿尔巴尼斯说。



联盟党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）宣布自由党将反对议会原住民之声，将该机构称为堪培拉之声，并认为偏远地区和农村的机构将更有效地为澳大利亚原住民创造切实的成果。





阿尔巴尼斯说：“事实远非如此……这是原住民和托雷斯海峡岛民向堪培拉发出的声音，向他们表示尊重。”



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反对原住民之声的广告闪电战

在阿尔巴尼斯发表上述评论的同一天，反对原住民之声的两个主要团体——Recognise a Better Way 和Fair Australia——在免费电视上发起了一场广告闪电战。





据报道，为了争取犹豫不决的选民，“支持”运动已接触一些知名原住民运动员，以推动此次改变。





反对阵营的广告宣传由商人和前自由党候选人沃伦·蒙丁（Warren Mundine）牵头，他是Bundjalung 人，试图区分其所称的“精英”意见和“安静”的原住民的观点。



Warren Mundine has dismissed the Voice as another 'layer of bureaucracy'. 原住民之声机构将由来自不同原住民民族的代表组成，阿尔巴尼斯透露该机构将实现性别平衡，并包括不同年龄组的代表。





它将有权就特别影响澳大利亚原住民的问题向议会提出建议，但无权否决议会。





但蒙丁周一称，原住民之声机构将把原住民视为一个同质群体，并将原住民置于比更广泛的人口“更强大的地位”。





他在接受九频道采访时表示：“犯罪率、毒品和酒精等问题（在解决原住民劣势方面）没有取得成功。这些都是地方性问题，只能在当地解决，这才是他们应该关注的地方。”





蒙丁称，《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》是“一群学者” 和“有权势者聚在一起”的心血结晶，这是与原住民社区广泛协商并推动全国制宪会议的结果。





“你现在还要再增加一层……官僚色彩，这是我对它的最大问题，” 蒙丁说。





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