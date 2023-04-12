【正在行动】退党、辞职、跨党派 您如何看待“原住民之声”引发的风波？

上周三（4月5日），自由党在堪培拉举行党室会议后，宣布正式反对联邦政府的“议会原住民之声”模式。





上周四（4月6日），联邦首位原住民议员、曾担任首位原住民联邦内阁部长的肯·怀特宣布退出自由党。





本周二（4月11日），影子总检察长朱利安·利瑟辞去影子内阁职务，开展支持“原住民之声”公投的活动。



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澳大利亚人将在今年晚些时候就是否应将第一民族的独立咨询机构写入宪法进行全民投票。



自由党反对政府提出的“议员原住民之声”

反对党领袖彼得·达顿说，虽然反对党支持在宪法中承认原住民，但不支持在宪法中规定一个咨询机构。





他说：“自由党决心就宪法对澳大利亚原住民的承认说‘是’。”





但达顿说，该党已经对总理安东尼·阿尔巴尼斯及其政府的提议正式表明“反对”立场。





他说：“现在澳大利亚人应该非常清楚，总理正在分裂国家，而自由党寻求团结国家。”





他说：“我们在上次选举中承诺成立地方和地区的原住民之声，这基本上是我们继续执行的政策，并已经得到了很好的解决。”





工党在选举中承诺，如果获胜，将在第一任期内就宪法承认和规定“议会原住民之声”举行全民公投。





原住民和托雷斯海峡岛民的长老和社区成员于2017年通过《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》提出了成立“议会原住民之声”的建议。





该声明本身是在全国各地与当地原住民就他们希望看到什么样的认可进行了多次区域对话的产物。





自由党议员，塔斯马尼亚州的布里奇特·阿彻，确认她不同意该党的立场，并会跨党派支持“议会原住民之声”。





参议员安德鲁·布拉格也表示，他将"对长期支持原住民之声持开放态度"。





达顿说，他认为有三、四个后座议员会主张与自由党其他成员的立场不同。



“原住民之声”是“自下而上”的建议

澳大利亚原住民事务部长琳达·伯尼表示，反对党领袖达顿与总理会面了七次，并没有建议对设立“原住民之声”的宪法修正案进行修改。她说，工党政府支持地区的原住民之声，全国性的原住民之声将确保偏远和非大都会社区的意见得到倾听。





总理阿尔巴尼斯对琳达·伯尼的评论表示赞同，他说“原住民之声”是来自原住民社区的“自下而上”的建议。





总理还再次批评反对派在起草措辞和到目前为止的过程中没有提出任何建议。





这次公投拟定的问题是：“这项拟议法律：修改宪法，通过建立原住民和托雷斯海峡岛民之声（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）承认澳大利亚第一民族。你是否同意这一拟议修改？”





公投还将就在修改宪法中包括一个题为“承认原住民和托雷斯海峡岛民”（Recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples）的新章节征求澳大利亚人的意见。





阿尔巴尼斯还对一些自由党议员提出的问题提出异议，其中包括影子澳大利亚原住民部长朱利安·利瑟（Julian Leeser），他们对宪法修正案中的第二条提出了质疑。





宪法修正案第二条建议增加的内容是：





为了承认原住民和托雷斯海峡岛民是澳大利亚的第一民族：



应设立一个名为“原住民和托雷斯海峡岛民之声”的机构； “原住民和托雷斯海峡岛民之声“可以就与原住民和托雷斯海峡岛民有关的问题向议会和联邦行政政府提出意见； 在符合本宪法的前提下，议会有权就与原住民和托雷斯海峡岛民之声有关的事项制定法律，包括其组成、职能、权力和程序。

总理说，允许 "原住民之声 "向议会和行政政府提出建议的措辞与联盟党执政时期提出的建议相同，包括利瑟参与讨论的建议。





他说，该条款应该是没有争议的。



自由党所提的“原住民之声”有何不同？

两者都同意原住民和托雷斯海峡岛民应该在宪法中得到承认。两者都同意需要实际的成果来改善澳大利亚原住民的生活。两者都同意议会和行政政府需要更好地了解他们制定的法律和政策，并且他们需要听取那些受到这些法律和政策影响的当地人的声音。





关键的症结似乎在于宪法承认和实现实际结果之间的关系。阿尔巴尼斯政府建议通过建立宪法手段，使原住民和托雷斯海峡岛民能够影响那些对他们有影响的法律和政策，从而取得实际成果。





这是原住民和托雷斯海峡岛民在全民公决委员会在澳大利亚各地举行的磋商中支持的宪法承认形式，最终形成了乌鲁鲁宣言。它不是阿尔巴内斯政府发明的，也不是自上而下强加的。





相比之下，联盟党提议将宪法承认与实际结果分开。相反，它将立法建立地方和地区的原住民之声，但不是全国的原住民之声。





目前还不清楚联盟党提出的是什么样的宪法承认。但它似乎是象征性的承认，例如在序言中提及。这可以是在包含澳大利亚宪法的英国法案中的现有序言，也可以是在宪法本身中插入的新序言。





然而，在全民公投委员会举行的磋商中，原住民和托雷斯海峡岛民代表在乌鲁鲁拒绝了这种做法。





托米写道，历史和常识告诉我们，以一个群体拒绝的方式在宪法中寻求对他们的承认是没有意义的。选民们会有理由问，为什么他们要投票支持一种被承认的人所反对的承认方式。





联盟党政策的另一项内容是立法建立地方和区域原住民之声。





托米分析说，反对党领袖彼得·达顿正确地指出，影响原住民和托雷斯海峡岛民的大多数法律是州或领地法律。但联邦建立地方和区域原住民之声不会对这些州和领地法律产生任何影响。





联邦法律只能处理这些地方及区域“原住民之声”机构提出的陈述如何影响联邦政策和法律的问题。至于各州是建立自己的“原住民之声”（如南澳大利亚州所做的），还是寻求联邦机构的代表，则是各州的事情。





其次，如果没有办法将他们的意见有序地传达给议会和行政政府，那么建立地方和区域性的“原住民之声”就是一种混乱的做法。





托米写道，如果一个国家的决策者直接从地方原住民之声收到72个不同的陈述，而这些陈述又各不相同，这真的是明智之举吗？这样做会有多大的效果，这样一个笨重的系统又会带来怎样的行政负担？建立一个全国性的机构，接受所有地方和地区声音的意见，并提供全面和深思熟虑的建议，不是更合理吗？





在本期《正在行动》热线节目中，听友们就“原住民之声”公投引发的风波表达了看法。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【正在行动】退党、辞职、跨党派 您如何看待“原住民之声”引发的风波？ SBS Chinese 12/04/2023 27:40 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





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