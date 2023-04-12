澳中大麦贸易争端解决取得突破性进展

澳大利亚与中国达成了一项协议，这可能会结束两国之间的长期贸易争端。





代理总理、外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，消除对澳大利亚大麦出口的贸易障碍符合两国的利益。





“中国已经同意在三个月内对澳大利亚大麦征收的关税进行快速审查。如果必要，延长至第四个月。作为回报，我们已经同意在商定的审查期内暂时中止世贸组织的争端。”





在2020年澳中关系最紧张的时候，北京决定对澳大利亚的大麦征收高达80%的关税。





这些破坏性的税收导致大麦几乎无法到达中国市场。





但两年多后，贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）说，他希望协议将取消这些关税，并恢复中国和澳大利亚之间的强大贸易关系。





他说：“我们希望，在该审查结束时，目前存在的障碍将被中止和消除，我们可以与中国恢复正常贸易。中国仍然是我们的最大贸易伙伴，去年，我们与中国的贸易价值近3000亿澳元。这比我们与美国、英国、日本、韩国和法国的所有贸易都要多。”





法雷尔说，作为交换，澳大利亚政府已经同意在审查期间暂停在世贸组织对中国的争端诉求。





“作为一种善意的表示，我们决定暂停我们在世界贸易组织的争端，以便我们能够通过讨论，解决我们与中国的未决问题。”





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据估计，这一争端使得澳大利亚的大麦产业每年损失高达6亿澳元。





安德鲁·魏德曼（Andrew Weidemann）是澳大利亚谷物生产商协会（Grain Producers Australia）的董事之一。他说，谷物种植者对该协议之于澳大利亚的影响持谨慎乐观态度。





“我们已经能够拓展老市场和打开一些新市场。但是没有任何地方能像我们与中国（贸易）的时候那样，接收大量的大麦。我们看到生产者减少了大麦的种植面积，并关注其他作物，如油菜籽，在我所在的地区，还有扁豆。所以我想说，在这个消息的影响下，在规划的关键时刻，在一些传统的大麦种植区，我们可能会看到那些原本可能用于油菜籽和扁豆的农场，可能会重新种植一些大麦。因此，在这个消息的风口浪尖上，你知道，这是一个积极的步骤，这就是我们可以从中得到的东西。”





如葡萄酒、煤炭、木材和龙虾等其他澳大利亚出口中国产品，也确实面临关税和非官方禁令。





2021年3月，中国对进口的澳大利亚瓶装葡萄酒征收116%至218%的关税，直到2026年。





黄英贤说，如果对大麦的关税被取消，澳大利亚葡萄酒可能是下一个——这种希望正在提升。





“正如贸易部长所说，我们认为，这是一个模板。如果这是成功的，这会是我们将向中国政府倡导的解决葡萄酒争端的范本。”





如果在审查期结束时无法达成协议，它仍然可以回到世界贸易组织。





然而，许多人认为，该协议是两国关系正在改善的一个重要标志。





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）强调了中国与澳大利亚之间贸易关系的重要性，尤其是在国际社会推动亚太地区稳定的时候。





“中国是我们一个非常重要的贸易伙伴。如果制裁解除，我非常高兴，从一开始他们就应该这么做。我认为很多欧洲人——你已经看到了北约在过去几天里的活动——他们非常关注他们看到的一部分世界里发生的事情。我认为我们需要非常清楚地认识到这一点。”





中国外交部副部长将于本周在堪培拉会见外交部长黄英贤，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）预计将于今年晚些时候访问中国。





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