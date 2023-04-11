你的年龄取决于什么？专家分析生理年龄测量的重要性

要点： 研究人员表示，一个人的生理年龄可能不同于由出生日起计算的实际年龄；

他们说，测量器官的生理年龄，可能对一些有早衰迹象的人有帮助；

他们希望，将来的例行身体检查可以测量人们的生理年龄。

澳大利亚人可能比他们想像中的更老。





研究人员表示，他们可以测量一个人的大脑和器官的身体年龄，挑战年龄是从出生日起计算的概念。





这对那些可能出现早衰迹象的人来说是个好消息，研究人员称及早干预是关键。





在《自然医学》杂志上发表的一项研究报告中，墨尔本大学精神病学系的主要作者 Ye Ella Tian 博士及其团队展示了一个人的实际年龄可能与他们的身体年龄有所不同。





该团队研究了参与英国生物银行研究的逾 10 万名成年人的大脑和人体器官，包括心、肺、骨骼和肌肉、肾、肝以及免疫和代谢功能。



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参与这项研究的人士年龄介于 37 至 73 岁，其中有些人患有慢性疾病。





Tian博士说：“你的年龄不仅取决于你的出生日期，你心脏的身体年龄与其它人体器官的年龄息息相关。”





“所以，假如你的心脏看起来比实际年龄更老，那么，你的肾、肺、骨骼和大脑也有可能更老。”





“保持大脑和身体年轻很重要，因为生理年龄增长有力预测疾病和死亡率的指标。”



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扎莱斯基教授 （Andrew Zalesky） 说，研究人员能够利用各类型的大脑影像数据、血液样本信息和其它生理指标来确定一个人的器官年龄。





他在本周一向澳联社表示：“许多生物标记和措施已经在临床上经常使用，因此可以按这个道理进行测量。”





“我们的想法（下一步）并非测试个别人士，我们的目标是测试具有倾向性或存在风险的人，即通过器官年龄测量，医疗专业人员能够洞察到有关问题，展开早期治疗和及早干预。”





Tian博士说：“将来，我们希望诊所能定期测量大脑和人体的生理年龄，从而识别出患有慢性病风险的人群。”





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