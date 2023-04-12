租户分享“未通过”例行租房检查的经历 检查重点究竟是什么？

社交媒体用户一直在分享他们因轻微的整洁问题而未能通过例行租房检查的经历。





纽卡斯尔的一位妈妈在 TikTok 上说，她的住所没有通过例行租房检查， 原因是她把蹒跚学步的孩子的玩具放在客厅里。





在 Reddit 上，一位用户在一篇现已被删除的帖子中表示，他们因没有整理床铺而遇到了麻烦，而另一位用户则表示他们的房东要求每周进行租房检查。



在这些SBS 新闻无法核实真实性的个例中，进行检查的人员可能没有搞清楚例行租房检查的重点。





根据澳大利亚房地产协会（Real Estate Institute of Australia）的说法，通常法律要求房地产经纪人定期检查出租物业以确保物业得到妥善照料，这会在租赁协议中明确规定。





租房检查由房地产经纪人或物业经理进行，每个州和领地都有法律规定租房检查的频率以及需要提前多长时间向租户发出通知。



例行租房检查的目的何在？

例行租房检查的目的是检查财产和花园或地面是否得到维护，居住在那里的人是否在租约上，该处是否有未经授权的维修或宠物。





卡梅隆 · 卡普塔（Carmelo Caputa）是墨尔本住宅物业管理公司（Melbourne Residential Property Management）的物业经理。





他说例行租房检查并不是关于“通过或未通过”的问题。





“当我们要求进行例行检查时，我们确实要求房产尽可能整洁，因为照片会发给房东以检查房产的整体状况和是否有任何损坏。





“检查之后，大家能更好地了解问题，如果床没有铺好，并不是什么大问题。”





为了准备例行的租房检查，租户应确保向中介更新他们最新联系方式，并且对上次检查之后的任何变化有大致的了解。





建议拍照，并将其与租房状况报告上的照片对比。





检查时，租户可以自行决定是否留下或外出。



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租户需要如何记录损坏情况？





卡普塔表示，如果有损坏，租户应立即告知物业经理。





他说：“我们可以先将损坏问题告知物业经理，无论我们是立即修理还是在租赁期结束时修理，这取决于具体情况。”





“我总是对租户说，房屋状况报告非常重要。”





卡普塔说：“租户应该仔细阅读该报告，确保报告详细记录所有内容……这样在例行检查进行时就不会变成‘他说，她说’的较量。”





卡普塔表示，记录所有事情很重要，因为如果物业经理更换，它可以作为保障。





在租房检查期间，合理的“损耗”会被考虑在内。



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如果在例行租房检查中发现问题会怎样？

物业经历或中介在进行租房检查时，可能会发现租户违反合同。这些租户可能会被通知在一定期限内纠正问题或离开，这在各州和领地有所不同。





租户有权以书面形式反对违约通知，而下一步将是升级到仲裁庭。



Breaches of rental contracts could lead to tenants being evicted. Source: AAP / James Ross 卡普塔表示，如果所发现的损坏理应由租户负责修复，检查员更有可能将再次以书面形式通知他们。





“我会列出损坏的物品，并要求他们修好，然后我们会再回来检查一下。”





许多维修不是租户的责任，但他们有责任报告这些问题。



租房检查应该多久一次？

房东未经通知就进入租户租赁的房屋是违反合同的，因为租户有权享有“安静享用”的权利。





房东、物业经理或中介需要来物业的唯一情况是例行检查或与维修有关，而照片不足以说明情况，所以实地查看。





关于例行租房检查，除了塔州只需要提前24 小时通知租客外， 其他各州都需要至少提前 7 天提出。





以下是各州和领地有关例行租房检查的法律：



新州：每年四次



北领地：每三个月一次



昆州：每三个月一次



西澳州：每年四次



塔州：每三个月一次（以及第一个月的初步检查）



首都领地：每年两次（以及第一个月的初步检查）



维州：每六个月一次（但不是在前三个月内）



南澳州：每四个星期一次

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