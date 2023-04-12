神奇的音乐：华人自闭症少年通过《青花瓷》学英文

每年的4月2日被联合国定为世界自闭症关注日，至今已是第16个年头。





今年世界自闭症日的主题是“关爱自闭症儿童，关注与支持自闭症人士的照顾者和专业工作者”。作为全球千万特殊医疗专业人士之一，维州注册音乐治疗师冰玉从业近两年，也帮助了许多自闭症人士。





在她看来，音乐有着语言无法企及的神奇之处。



从“要跟恐龙玩”到“要跟冰玉玩”

冰玉对SBS普通话说，自己执业后许多客户都是未成年人，也接触了很多自闭症人士。





她刚毕业接到的第一个客户，便是一位年仅4岁的自闭症儿童，而这也成为她迄今为止印象最深刻的客户。



她说：“那么快就上手，我当时是比较紧张的。他的情况也比较特殊，他会说话，但是他不跟除了妈妈以外的人交流。所以当时我们的第一个session就是他全程只跟妈妈说话，完全忽视我。”





在与督导沟通后，冰玉了解到孩子喜欢恐龙，可以尝试用其与孩子建立连接。





“之后我就尝试像过家家一样，用恐龙去跟他对话，然后给他一个恐龙，他就非常神奇地用恐龙跟我说话，但是不会跟我本人说话。”





“然后我们就这样子进行了两个没有任何音乐加入的session，但这两个session非常重要，建立了我们之间的关系，让他成功地信任我、接受我进入他的世界。后来，我就会渐渐去加入一些音乐的元素，跟恐龙一起玩一些音乐的游戏。”



冰玉介绍说，客户治疗的主要目标是自我调节（self-regulation）和集中注意力，随着时间的推移，孩子“还是有蛮大进步的”，大半年后已不太需要通过恐龙作为媒介，可以直接跟冰玉进行对话，还记住了冰玉的名字，且可以一整个session集中注意力在音乐中。





“他每次来都会直接说‘我要跟冰玉玩’，不会像以前那样说要跟恐龙玩，”冰玉感慨道。



冰玉通过自闭症孩子最喜欢的恐龙成功与他建立了连接。 Source: Supplied “然后她妈妈也说，平时跟他跟爸爸关系不是特别近，但治疗后有一次爸爸去上班了，他会跟爸爸唱‘再见歌’，就是他跟家人的连接也是上了一个台阶。”



《青花瓷》让自闭症孩子学会英语

冰玉介绍说，音乐治疗师没有固定使用的歌单，所用的音乐都是客户喜欢的歌曲。





她表示，许多80后、90后的成年人客户“会很喜欢周杰伦、林俊杰”，而她也曾使用这些华人耳熟能详的流行音乐，帮助了许多客户。





“我记得有一个中国的男孩子，大概15岁左右，他很喜欢周杰伦，第一个session我们就一起听了《青花瓷》。”





“他是一个自闭症的孩子，所以其实交流能力不太好。但是他听这首歌的时候，展现出更多的专注力。然后我们就用这首歌尝试做了一些简单的改编。”



这个自闭症少年从小在中国长大，但打算在澳大利亚长住，所以他的妈妈希望孩子能够提高语言能力，特别是英语。





“所以我们就尝试把这首歌改编成英文版，但是是用他知道的一些很简单的词汇，然后会使用英文卡片让他去拼凑出一个句子，放在那首歌里面，我们就以这样的方式来训练他的英语和语言能力。”





冰玉指出，人的大脑中处理音乐和语言的区域是不同的，当处理语言的区域“不是特别发达”时，可以用处理音乐的区域去帮助提高语言能力，因此音乐治疗可以帮助自闭症男孩唱出从未接触过的词汇和句子，并且在日常生活中说出来。





除此之外，冰玉表示，音乐治疗的对象“不只是青少年，针对的内容比较广”。





“从（刚）出生的婴儿，一直到小孩，然后青少年、成人，一直到老人、到临终关怀，音乐治疗可以涵盖一整个人生阶段。所以只要对音乐有感触、平时喜欢听歌，觉得音乐治疗可以在某种程度上可以帮助到他们的人士，就可以尝试一下。”



音乐治疗室。 Source: Supplied

治愈他人 也治愈自己

作为华人，在澳大利亚做音乐治疗师，文化上的差别是一大挑战。





在养老院工作时，冰玉也曾遇到过老人提起自己喜欢的歌曲，但冰玉没有听过。





她说：“就一直处在不断建立自己的一个歌曲储备库的一个过程中吧。我刚开始还是比较难过的，就想，‘完了，他在说哪一个人，我怎么不知道是谁？’”



音乐治疗中会使用到的一些乐器。 Source: Supplied 但她把这个窘境转化成与老人沟通的契机，问起老人关于歌曲的细节，如何爱上这首歌的。





“后来渐渐发现他们其实很nice，你可以直接打开YouTube，问是不是这位歌手，然后他们都会说‘对对对就是这个人’，然后就会很愿意去介绍。”





“其实对于老人来说，也是一个让他们回忆起歌手的一些故事，或者是一些关于他们本身怎么认识这个歌手（的过程），这些对于他们来说，其实也是一个很好的一个发展的过程。”



澳大利亚音乐治疗师协会（AMTA）数据显示，目前全澳总计有626名注册音乐治疗师（RMTs），为152家注册NDIS服务提供商提供音乐治疗服务。





作为一名注册音乐治疗师，冰玉认为，澳大利亚对音乐治疗的认知度较高，有稳定的市场。不过入行仍需要足够热爱，因为行业“收入不是特别高”。





她介绍说，大部分西人同学会选择自己开工作室，而国际学生毕业后在诊所就职居多。





不过，文化与语言背景也可以成为优势，冰玉木目前便与华人诊所有合作，因此客户当中华人客户占比20%左右，也有了上述的《青花瓷》客户。





对行业后辈或对行业感兴趣的“准学弟学妹们”，冰玉最想说的就是“去享受这个过程”。





“我一直相信音乐治疗是一个不只治愈别人，同时也治愈自己的一个过程。我自己的自信心也一直在提升，从刚开始不知道怎么做，到后来很自信地去处理各种不同的个案，自己也一直在成长，”她说。





“然后跟一些客人交流音乐的时候，你会觉得音乐真的很神奇，它真的可以承载一些感情、一些故事。”



你会发觉，一个音乐对于不同的人有不同的故事，那种感觉没有办法表达，但是直击内心。

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