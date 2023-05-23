【安居澳洲】照顾者如何在澳洲得到支持服务

澳大利亚有近270万名护理人员。 照顾者来自各个年龄段、性别和各行各业。 但他们所有人的共同点是他们对生活中需要支持的人的承诺。





“所以，照顾者通常不是某人申请的角色，而是我们经常会在不可预测和压力大的情况下突然需要承担这样的角色。”





帕提·科科奥斯（Patty Kikos）就是碰到了这种情况，她是一位经验丰富的辅导员和社会工作者。





科科奥斯女士本人是一名护理人员，也是“护理人员对话”播客的主持人，该播客由 Benevolent Society 和澳大利亚政府资助的护理人员支持网络 Carer Gateway 制作。





有些人是在所爱的人发生事故或生病后突然成为照顾者的，而其他人则天生就扮演这个角色。





在其他情况下，成为护理人员的过程是渐进的。





“护理人员是为日常生活需要帮助的人、有残疾、精神健康状况、慢性病、绝症、酗酒或吸毒问题或因为年事已高而身体虚弱。”



护理人员不是护理工作人员或支持工人，后者去人们家中提供支持并领取报酬。 我们有年轻的护理人员，他们从学习走路和说话时就开始了解护理角色，我们也有来自不同国家的护理人员。 Patty Kikos, counsellor, social worker and podcast host.

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照顾者的职责范围从提供身体和个人护理到情感和社会支持。





常规职责可能包括穿衣、淋浴、如厕、喂食、清洁和管理药物。 照顾者还可以组织和参加约会，协助银行业务和紧急情况。





如果没有无偿护理人员的贡献，澳大利亚的医疗和社会支持系统将无法应对，因此政府认识到支持护理人员进行必要的自我护理的重要性。





关怀之旅通常是一项长期的、包罗万象的承诺。 照顾者承担的责任越多，负担就越重。





“照顾的角色可能会变得非常混乱，它并不总是一个非常具体的目标、任务、目标、任务。它通常等同于，‘天哪，这刚刚发生了！哦，天哪！有人尿床了！ 天哪，有人身体不舒服。我是带他们去诊所看医生还是去医院？”所以，这意味着你需要不断地创造性地调整你的日程安排。”



Caring hands Credit: AMCS 不断应对不可预见的情况可能会颠覆看护者的生活，并改变家庭的结构和动态。





“当你是那个足够接近成为照顾者的家庭成员时，你的整个人生角色都会改变。有时你会从女儿变成照顾者，或者从妻子变成照顾者。有时你本来已经是一个孩子已经成人的母亲，突然又变成一个照顾者。这对系统来说是一个很大的冲击。”



Australia's medical and social support systems would not cope without the contribution of unpaid carers, so the government recognises the importance of supporting carers in practising necessary self-care. Credit: Erdark/Getty Images 许多照顾者未能认识到自己的身份，他们可能不知道有支持服务可以帮助他们应对角色带来的情绪压力、经济困难、社会孤立和实际负担。





有些人可能有资格通过 Services Australia、Centrelink、My Aged Care和NDIS获得护理人员每两周的津贴和其他支持。





津贴金额可与老年补助金（Age Pension）相当，但这取决于个人情况，因为这些支持是根据接受护理人员和护理人员的收入和资产确定的。 但是，也有其他免费服务可供未经过收入测试的护理人员使用。



Mother drawing with son with Cerebral Palsy Credit: ferrantraite/Getty Images 您可以通过Carer Gateway访问其中的许多内容。





“当您拨打国内号码时，它会自动将您连接到您当地的服务提供商。您可以获得紧急暂息、护理人员指导支持、同伴支持、咨询、便利辅导等服务，我们还有年轻的护理人员计划。我们也有定期的在线研讨会，可以帮助您，例如理解您经历过的悲伤的旅程、帮助您进行断舍离的课程、营养、健康、瑜伽、冥想，甚至艺术治疗课程。”



Credit: Westend61/Getty Images 照顾者套餐可以包括几个免费的一对一辅导课程。 会议可以通过电话、视频通话或面对面进行。





出生于伊拉克的哈雅·阿海拉力（ Haya Alhilaly ）已经在Carer Gateway担任照顾者教练两年多了。





像她的许多同事一样，她的个人生活经验促使她有动力去支持护理人员。 就她个人而言，她在严重受伤后接受了治疗。





“当护理人员与我谈论他们的护理角色时，我记得我妈妈经历了什么。Carer Gateway 服务都是关于护理人员的。有许多服务是为他们所照顾的人提供的，例如My Aged Care我的老年护理和 NDIS，但 Carer Gateway 只关注照顾者和照顾者，这有时让照顾者很难理解，因为他们的重点一直放在他们所照顾的人身上，所以当有人来问他们： ' 什么对你很重要？你想要什么？的时候，所以这对他们是新的事情。”



Rear view of female caregiver embracing while greeting man at home Credit: Klaus Vedfelt/Getty Images Carer Gateway套餐还可以包括实际支持，例如紧急暂息、交通或清洁协助。





这个想法是为护理人员提供支持，以提供防止疲惫或缓解倦怠的空间，而这些是护理人员面临的一些最普遍的挑战。





像哈雅这样的护理人员教练致力于为来自不同背景的护理人员提供支持。 她说，许多移民照顾者没有意识到自己的优势，也忽视了自我保健、目标设定和咨询的重要性。





“很难解释清楚什么是授权和指导，这是我们第一或第二节课中谈的话题。这提供了教育，让他们了解我们如何授权他们成为最好的自己，以便能够照顾别人。第二个挑战是照顾残疾家庭成员时常带来的耻辱感和耻辱感。许多照顾者因照顾残疾家庭成员而与社区脱节。”



Source: SBS 那些照顾年迈亲属的人也可以通过《澳大利亚照顾者指南》（Australian Carer’s Guide）获得大量信息，该指南是一本面向主要无偿照顾者的季刊。





保罗·库里（ Paul Koury）说，他在照顾年迈父母的过程中感到迷茫，于是开始出版这本杂志。





“我们之所以制作这个，是因为直到现在，护理人员都感到被忽视、不被重视和被视而不见。而且不知道从哪里获得实际的身体支持，比如休息、家庭护理…… . 哪里可以找到志愿者……我们列出了所有这些服务和支持。 我们让求助和获得帮助变得很容易。”



Girl plays doctor doctor giving bandaged teddy an injection with a toy syringe. Credit: Donald Iain Smith/Getty Images 帕蒂·基科斯 (Patty Kikos) 对此表示赞同，并表示求助对于护理人员的福祉至关重要。





“确保你周围有志同道合的社区。 否则，不会有人拥有真正对你有用的知识和生活经验。护理人员往往面临的另一个问题是很难寻求帮助。我认为优先休息和安排休息真的很重要， 因为如果你不安排，就永远没有时间休息。”



当护理人员没有一个社区可以通过了解护理人员实际遇到的问题的生活经验来帮助他们时，寻求帮助对他们来说真的很难。

休息还包括腾出时间进行娱乐。





“照顾者的角色可能会很沉重。所以，为了平衡，做一些让你心情愉快的事情也很重要。如果这意味着看一个有趣的电视节目，或者每天花半小时画画 ，或与朋友一起散步，或独自一人待着，这样做对您的心理健康非常重要。要善于调整自己的界限。您不会总是有能力像以前一样出现在个人和专业的其他领域，所以让人们知道您可能不太有时间就很重要。”





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