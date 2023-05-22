话费纷纷涨价？专家教你如何省

通胀持续下，澳洲三大电信公司Telstra、Optus和Vodafone相继涨价，令民众的生活成本危机雪上加霜。





2022年，Optus已率先提高部份话费计划的价格；今年2月底，运营Vodafone的TPG公司宣布从4月起，后付（postpaid）计划每月加价5元；Telstra也在上周通知客户，从7月4日起会提高所有后付计划价格。





为补偿客户，不少计划都相应增加了移动数据流量。





金融格价网站Finder的电讯专家Mariam Gabaji表示，通讯费用攀升无可避免：“加价约为每月2至5元，短期看起来不多，但积少成多。”





数据显示，目前澳大利亚人平均每月为话费计划支付55元，比两个月前多8%。





“虽然电信公司提供更多流量来补偿，但如果其超过你的所需，可能就不值得了。”



Optus去年已率先提高部分话费计划的价格。 Source: AAP / Bianca De Marchi

话费为何上涨？

TPG回应SBS新闻置评请求时表示，加价决定是因应通胀压力和运营开支增加。





该公司发言人说：“这是至少10年来Vodafone首次对现有的后付手机计划加价，这不是一个我们轻易作出的决定。”





与此同时，TPG的2022年度财报显示，录得净利润5.13亿元。同一时期，Telstra录得盈利18亿元，Optus的母公司Singtel净利润也达到19.2亿新加坡元，即21.4亿澳元。





澳大利亚通信及传媒管理局（Australian Communications and Media Authority）本月发布电信行业财务困难报告，显示过去12个月，有约240万澳洲人经历过担忧或难以支付其通信费用账单。





当局指出，该行业正令陷入财务困境的客户雪上加霜。





报告也提到多个影响客户福祉的问题，包括很多人并没意识到，在通信费上有财务困难时可以获得帮助。





此外，和水费、电费等相比，电信公司提供的灵活性较差，价格管理措施不足，提供的帮助也更少。



如何减少话费开支？

Finder的电信专家Mariam Gabaji建议，如果无法负担电话费涨价，可以考虑转用小公司。





“供应商很多，提供符合不同预算的话费计划。这（通信费）是其中一种最容易转公司的家庭账单，因此无论你的供应商作出了什么改变，你都可以去询一下价。”





如果是有合同的后付计划，她建议付清剩余费用，再转用便宜的预付计划；如果无法付清，则可咨询供应商是否有更便宜的计划提供。





此外，对于有财务困难的客户，一些大公司会有扶持措施。





Optus会审视客户的计划和需求，减少一些服务、允许延迟付费等；Telstra则为遭受无家可归、家暴、自然灾害的客户提供一次40元的免费增值服务；Vodafone也为财困者提供一个10元计划，并有机会免除话费债务、转用预付计划、由专家提供评估支援等。





Gabaji呼吁政府为电信用户提供支援和资讯。





“我们知道能源（开支）很复杂，他们（政府）建议民众比较不同选项。我认为他们也应在不同的家庭开支上这样做，包括手机话费计划。”





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