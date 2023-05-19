昆州警方打击不合法天体海滩 自然主义者寻求立法改变

要点： 自20世纪60年代以来，昆州努沙（Noosa）的亚历山大湾（Alexandria Bay）一直是一个没有官方认可的可选择是否穿衣的海滩；

在昆州，天体海滩是不合法的，而且警察已经开始对天体海滩的游客处以罚款；

一些自然主义者正在争取改变立法，以使该地成为一个合法的“可选择是否穿衣的”海滩。

在昆州，天体海滩是不合法的。但努沙的亚历山大湾多年来一直是自然主义者经常到访的地方。





现在，他们正在为改变立法而斗争。





在过去的一个月里，阳光海岸（Sunshine Coast）警方在收到有关不当行为的投诉后，向天体海滩的一些游客开出了罚单。





昆州自然主义者协会的副主席斯科特·莱德（Scott Rider）说，自然主义者和可选择是否穿衣的海滩常常被误解。





他说：“这有关不穿衣服、在你自己的皮肤中获得快乐，享受大自然的本意。”





“我们不是暴露狂，我们不是一群疯狂的嬉皮士......对我们来说，自然主义是关于接受自己的身体和心理健康，这些好处是很棒的。”





49岁的莱德从16岁起就一直去天体海滩，他说他很少看到不当行为。



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他说，在天体海滩，不当行为并不比在其它海滩更常见。





“你很少看到自然主义者或天体主义者接吻或有类似的事情，我们不看对方的隐私部位，这不是它的目的。”



昆州警察局接到投诉

在澳大利亚大陆，昆州是唯一一个没有指定的天体海滩的州。





昆州警察局告诉SBS新闻，在接到一些与故意暴露和不雅行为有关的投诉后，警方于4月16日前往位于努沙国家公园的海滩。





警方说，有11人（10名男子和1名女子）因故意暴露而收到违规通知。





﻿昆州警察局发言人还证实，一名53岁的男子被发现有不雅行为，后被起诉。



Alexandria Bay in Noosa has been an unofficial clothing-optional beach since the 1960s. Source: Getty / AlizadaStudios/iStockphoto 努萨距布里斯班以北约160公里，如今，该地州议员桑迪·博尔顿（Sandy Bolton）发布了一项调查，鼓励居民分享他们对可选择是否穿衣的海滩的意见。





该调查询问人们是否支持修改昆州的法律，允许可选择是否穿衣的海滩合法化。





该调查还询问居民是否支持亚历山大湾成为该州第一个合法的可选择是否穿衣的海滩。





博尔顿告诉SBS新闻，她对此事没有个人意见，但她说，结果在很大程度上是支持修改法律。





她说：“到目前为止，大约有85%的人支持昆州修改法律，其中96%的人支持亚历山大湾成为第一个可选择是否穿衣的海滩。”





“这是众所周知的，将会设立标牌......我们有很多海滩可以选择，所以如果裸体冒犯了人们，他们可以去别的地方。”





在5月24日调查结束后，如果结果是支持可选择是否穿衣的海滩，博尔顿将开始提议修改法律的过程。



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博尔顿女士告诉SBS新闻，一名被罚的天体海滩游客联系了她，她才知道了这个问题。





博尔顿说：“一位选民联系了我，她很不高兴，因为过去的三十年，她一直去那片海滩，她这辈子从来没有遇到过麻烦，她因为被指控故意暴露而感到非常烦恼。”





“这一直是一个非官方的（天体海滩）地区，在过去是相当偏远的，但当地人一直都知道。近年来，我们有很多新来的人来到这个地区，我想也许他们没有意识到，于是向警方报案。”





莱德认为，有一个明确的、指定的可以选择是否穿衣的海滩，对自然主义者和那些被裸体冒犯的人都有好处。





他说，旅游业和来访的自然主义者也会为经济带来好处。





他说：“我每天都会收到来自世界各地（自然主义者）的电子邮件，询问他们在昆士兰可以呆在哪里，我必须告诉他们，我们没有一个你可以去的海滩——在那里保证你不会被逮捕、被罚款，或被起诉。”





“旅游业的潜力是惊人的。”





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