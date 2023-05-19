澳洲出现招聘广告要求ChatGPT技能 AI将给工作场所带来什么变化？

要点： 一家位于悉尼的营销传播公司发布招聘广告，岗位是ChatGPT提示编辑（ChatGPT prompt editor）；

提示工程（Prompt Engineering）是一门新学科，出现了不到一年的时间；

一位数据科学专家表示，人工智能将对每个行业产生影响。

许多澳大利亚人都尝试过使用人工智能（AI）工具ChatGPT，但你会把它作为一项技能列入求职简历吗？





不久前，悉尼的一些公司如Ultimate Edge Communications可能发布了这样一则招聘广告，诚聘文案（负责撰写广告和营销材料），但在本周这家公司又发布了“ChatGPT提示编辑”的招聘广告。





ChatGPT使用机器学习，对文本提示产生类似人类的反应。



A Sydney company wants someone who can create advertising and marketing material by prompting the ChatGPT tool. Source: Getty / 2d illustrations and photos

人类工作会被计算机取代吗？

招聘网站SEEK上发布的自由职业提示编辑职位招聘，给出的时薪为50澳元。职位要求能够“给ChatGPT提示，并将其输出内容转为吸引用户和推动销售的引人注目的文案”。





职位广告提到：“世界已经改变了——我们不是在寻找从头开始写文案的人。那些日子已经过去了。”





虽然有些人可能担心人工智能会使一些工作岗位变得多余，但广告明确指出，仍然需要人工工作。





“在没有人工编辑或校对的情况下，ChatGPT和其它工具仍然无法做到这一点，”广告中说。





西澳数据科学创新中心主任亚历克斯·詹金斯（Alex Jenkins）表示，他认为文案这一职位不会被人工智能取代。





他说：“但我确实认为，文案工作者将被另一个知道如何最大限度利用ChatGPT的文案工作者所取代。”



The advert on SEEK searching for someone who can prompt the online tool ChatGPT and transform its output into compelling copy. 詹金斯说，广告中要求的职位是“对我们未来的一瞥”。





他说：“我们将看到未来工作的剧烈变化，从现在开始，一些领域的工作要求将在未来几年发生巨大变化。”



工作中的新技能

詹金斯说，与成为ChatGPT提示编辑所需技能相关的知识领域被称为提示工程，它从出现到现在还不到一年。





“它是如此之新，以至于你不可能即时获得提示工程学位，”他说。





然而，你可以找到关于有效提示工程的在线教程和指南。





尽管它是一个新的领域，詹金斯却认为它不会存在很长时间。





“实际上，我认为提示工程只是一个过渡，”他说。



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“人工智能面临的最大挑战是，我们如何让人工智能去做我们想做的事？工程帮助你充分利用人工智能，但随着人工智能能够更好理解我们的意图和要求，跟它的交谈会就更像和工作人员或同事那样。”





“当这种情况发生时，我们将需要花更少的时间来优化我们的提示，我们将能够以将交给人的任务以同样方式交给人工智能。”



其它行业也在寻找人工智能知识吗？

自2022年1月以来，SEEK一直在监测其网站上发布的招聘广告中提到的人工智能技能。SEEK高级经济学家马特•考吉尔（Matt Cowgill）表示该岗位是第一批特别提到ChatGPT使用技能的。





他说，这些岗位中的大多数都是从事技术工作的人，而不是使用技术去执行另一个职能。





考吉尔认为这“仍然处于早期阶段”，并提出在这个阶段，虽然人工智能知识可能是雇主渴望看到的技能，但具体的相关关键词并没有反映在广泛的岗位名称和描述中。





目前，每个月在SEEK上列出的岗位中，只有少数几个提到了人工智能提示或人工智能工程。





但詹金斯说，这只是时间问题。



Director of the WA Data Science Innovation Hub Alex Jenkins said AI would impact every industry in some way. Source: Supplied / David Broadway 他说：“人工智能将垂直影响到每个行业领域，它也在影响对每个行业的研究。”





詹金斯说，在澳大利亚，在运输和物流方面，围绕该技术的应用有很大的潜力。





他说：“你可以想象经济效益，特别是在澳大利亚这样大的国家；货运卡车可以在全国各地行驶，而没有卡车司机疲劳的危险。”





“我认为，澳大利亚实际上是开创这项技术的绝佳地点，因为我们有很长的道路，有司机疲劳驾驶的问题，我们有这些长的物流线，所以我希望看到澳大利亚在这一领域能够发挥主导作用。”





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