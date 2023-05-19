在澳洲做激光近视手术 您需了解这些信息

Nurse checking patients eye with otoscope

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为何有些人会反映激光多年后又近视？在澳洲做激光手术前需要考虑哪些因素？请听注册验光师Jimmy Huang的讲解（点击收听播客）。

2022年发布的
《2022/23年澳大利亚和新西兰儿童近视报告——降低视力风险》
报告预测，到2050年，澳大利亚与新西兰的近视率将飙升至55%。

目前，在澳新两国约36%的人患有近视，其中部分人为了摘掉眼镜，可能会选择激光手术。
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据注册验光师Jimmy Huang介绍，在澳大利亚，激光手段到目前为止主要分为三种，包括飞秒、半飞秒、Smile。

Jimmy表示：“各有优缺点，要视乎近视患者的度数、角膜情况、瞳孔大小等因素。”

Jimmy在墨尔本的Epworth眼科中心角膜治疗的激光手术室曾工作十年，在此过程中接触到大量的激光及角膜相关病例。

对于预防近视的方法，Jimmy提醒，孩子两岁前不要使用任何电子产品，2至5岁儿童的课外屏幕时间每天不要超过1个小时，此后随着年龄增长可适当延长，同时，保证每天至少1.5个小时的户外活动时间，增加中间眼睛休息时间。

他尤其提到环境光线充足的重要性：“屏幕的亮度与周围环境的亮度是1：3的关系。此外，绝对不要在睡前看手机，不然长期积累，会出现干眼病。”

详细内容请听Jimmy的采访：
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在澳洲做激光近视手术 您需了解这些信息

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19/05/202313:26
（免责声明：SBS不提供针对个体的医疗建议，如果您有相关问题，请咨询您的眼科医生。）

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