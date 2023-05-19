目前，在澳新两国约36%的人患有近视，其中部分人为了摘掉眼镜，可能会选择激光手术。



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据注册验光师Jimmy Huang介绍，在澳大利亚，激光手段到目前为止主要分为三种，包括飞秒、半飞秒、Smile。





Jimmy表示：“各有优缺点，要视乎近视患者的度数、角膜情况、瞳孔大小等因素。”





Jimmy在墨尔本的Epworth眼科中心角膜治疗的激光手术室曾工作十年，在此过程中接触到大量的激光及角膜相关病例。





对于预防近视的方法，Jimmy提醒，孩子两岁前不要使用任何电子产品，2至5岁儿童的课外屏幕时间每天不要超过1个小时，此后随着年龄增长可适当延长，同时，保证每天至少1.5个小时的户外活动时间，增加中间眼睛休息时间。





他尤其提到环境光线充足的重要性：“屏幕的亮度与周围环境的亮度是1：3的关系。此外，绝对不要在睡前看手机，不然长期积累，会出现干眼病。”





详细内容请听Jimmy的采访：



LISTEN TO 在澳洲做激光近视手术 您需了解这些信息 SBS Chinese 19/05/2023 13:26 Play

（免责声明：SBS不提供针对个体的医疗建议，如果您有相关问题，请咨询您的眼科医生。）



