【SBS新闻快报】被指侮辱解放军 喜剧演员李昊石说了什么？

Chinese PLA (People's Liberation Army) soldiers.

Chinese PLA (People's Liberation Army) soldiers march past the Tian'anmen Rostrum. Credit: Imaginechina

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中国喜剧演员李昊石被当局指演出笑话侮辱了人民解放军，公司被罚千余万元人民币，北京朝阳警方称演员李某某被立案调查（点击收听）。

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【SBS新闻快报】被指侮辱解放军 喜剧演员李昊石说了什么？

SBS Chinese

18/05/202302:45
路透社消息，中国周三对该国最知名的喜剧公司处以1470万元人民币的罚款，指责其一名喜剧演员开过的一个军事笑话引起了强烈的公众批评，认为其“危害社会”。

北京市文化和旅游局表示，他们将对上海笑果文化传媒有限公司处以1335万元罚款，并没收135万元的“违法所得”，原因是发现该公司最近一场由以艺名为“House”的喜剧演员李昊石（Li Haoshi）所表演的节目违反了规定。

据微博号“平安北京朝阳”消息，北京朝阳警方17日通报：“针对某文化公司演员李某某（男，31岁）在演出过程中出现严重侮辱人民军队的情节，造成恶劣社会影响的情况，公安机关已依法立案调查。”

随着单口喜剧等表演形式日益流行，这一事件在中国公众中引起了激烈的分歧，关于哪种笑话是不合适的问题。这也凸显了中国适宜内容的界限，当局称其必须宣传社会主义核心价值观。

本周早些时候，一名观众在网上发布了李昊石5月13日在北京现场单口表演中所讲的一个笑话的描述，称其贬低了中国人民解放军。随后，李昊石在中国社交媒体上引发热议。

在这个笑话中，李昊石讲述了他养的两只野狗追逐一只松鼠的情景，并表示这让他想起了“作风优良，能打胜仗”这句口号，这是中国国家主席习近平于2013年使用的一句口号，来赞扬中国人民解放军的工作精神。

文旅局表示：“我们绝不允许任何公司和个人在首都舞台肆意诋毁人民军队的光辉形象，绝不允许伤害广大人民群众对子弟兵的深厚感情，绝不允许把严肃题材娱乐化。”

他们还表示，将无限期暂停笑果文化在北京所有演出活动。

作为对罚款的回应，笑果文化将事件归咎于“管理方面的重大漏洞”，并表示已经终止了与李昊石的合同。

路透社暂时无法联系到李昊石本人发表评论，微博似乎已禁止他在微博平台上发布内容。

笑果文化于2014年成立于上海，该公司的艺人此前也曾触犯过当局规定。2021年7月，该公司被罚款20万元，当时，喜剧演员李诞在宣传某女性内衣品牌时将“躺赢职场”写入文案，被认为存在物化、矮化甚至歧视女性的倾向。

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