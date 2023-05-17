收听 【SBS新闻快报】澳洲总理取消与美日印的四方会谈 SBS Chinese 17/05/2023 02:32 Play

四国领导人可能会在本周末在日本举行的七国集团（G7）会议期间会面。





阿尔巴尼斯说，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）下周仍有可能访问悉尼。





拜登总统被迫将注意力转向国内政治，因为他正努力与共和党人达成协议，防止美国在本月底出现债务违约。





阿尔巴尼斯说：“因为这个问题必须在6月1日之前解决——否则将对美国经济产生相当严重的后果，而这些后果将流向全球经济——他不得不做出这一决定，这是可以理解的。”





总理还说，拜登对他不能来澳大利亚感到“失望”，四国领导人将设法在广岛举行的七国集团领导人会议的间隙进行会晤。





他说：“所有四位领导人——拜登总统、岸田首相、莫迪总理和我本人——都将参加周六和周日在广岛举行的七国集团会议。我们正试图在这段时间内聚在一起，我将与拜登总统进行双边讨论。”





“在这一阶段，我们还没有锁定这一时间安排。”





阿尔巴尼斯说，印度总理莫迪和日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）仍有可能在下周访问悉尼，但这三个国家的官员仍在努力确认其计划。





他说：“我们正在与四方领导人讨论今天的问题。我们将对此作出进一步宣布，但莫迪总理下周肯定会是这里非常受欢迎的客人。”





“当然，岸田首相，我们在去年年底，就在几个月前，在珀斯举行了双边会议，非常成功。”





“与日本的关系非常重要，当然，我3月份在印度受到了莫迪总理最热烈的欢迎。”





拜登在取消澳大利亚及巴布亚新几内亚段的访问之前，原计划带着1000多人的随行人员来这里进行历史性访问，原本预计这次访问也会对悉尼的中央商务区造成重大干扰。





美国在任总统上一次访问澳大利亚是在2011年，当时的总统是奥巴马（Barack Obama）。

