“希望得到公平的对待”：澳洲三地数百名华人为尽快获得永久权进行抗议

周二上午，约200名正在等待商业创新与投资签证的华人申请者冒雨聚集在维州国会大厦，抗议移民局不断延长这一签证类别的审批时间。





抗议者手持写有“这不公平（It’s unfair）”、“无法接受!（Unacceprable!）”等标语，站在雨中抗议。





与此同时，悉尼和布里斯班也举行了抗议活动，约50名申请者手持横幅站在悉尼市中心，而布里斯班的数十名申请者则选择静坐抗议。



约50名抗议者手持横幅现身悉尼街头，要求澳洲政府加快其签证审批。 Credit: Supplied 布里斯班静坐抗议现场。 Credit: Supplied 本次墨尔本抗议的组织者，一家室内家居馆的老板Pard谭表示，自己提交888签证申请材料已经32个月了，但是何时才能下签依然杳无音信。





谭先生告诉SBS中文，澳洲内政部网站显示888签证的审批时间一直在延长：“我已经来澳洲7年来，根据以往经验差不多12到14个月就能下PR。”





“我觉得很不可思议的……我们这些投资移民的在澳洲做出了很大的贡献，不管是从经济上还是哪里，都做出了很大的贡献，”他说。





5月9日，澳大利亚政府宣布2023-24年永久移民计划将设定为19万个名额。





其中，谭先生申请的商业创新与投资签证的名额由去年的5000个名额被减少到1900个。



Pard 谭先生在递交了888签证申请材料后已等待了32个月。Source: SBS Chinese 商业创新与投资签证针对各类投资者和商业移民签证，分为188和888两个阶段的签证。188（临时）签证持有者在满足内政部相关的，包括财务、年龄、居留时间等要求后可申请888（永久居留）签证。





内政部的网站显示，目前，90%的888签证申请人需等待34个月，75%的申请人需等待32个月。





同样参与墨尔本游行抗议的Alisa Lu女士手持一张画，上面写有”我们有一个梦想（We have a dream）”，底下站了6个小人，小人周围写满了“PR！ PR！ PR！”



这是我8岁的女儿画的……我没有教她（这么做），她就给我画了这幅画。 Alisa Lu

Alisa Lu最大的担忧是两个在澳洲读书的女儿，是否可以作为澳洲人进入大学学习。Source: SBS Chinese 她告诉SBS中文，自己在澳洲已经四年半了，迟迟拿不到PR导致自己的两个女儿也无法以本地人身份上学。





“我们已经递交了所有的申请，也按政府的要求做了所有的事情，它不停地往后延期，一年才批两个月的case，那我从现在开始不算之前的4年半，我算了一下我还要等12年。”





“（我的女儿）已经融入了这里的生活，接受了澳洲的世界观和价值观，相信公平公正平等……我们希望得到一个公平公正的对待，”她说。



不少人在墨尔本抗议请愿书上签名表示支持。 Source: SBS / Nicole Gong 4月26日，内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）在国家新闻俱乐部（National Press Club）上的讲话中曾表示，大多数投资移民签证是在澳大利亚是一个资本纯输入国时创建的，而在过去10年里，情况已经发生了相当大的变化。





“我认为这些签证目前部分存在诚信问题，我们需要看看，寻找改进的空间。”



澳洲内政部长奥尼尔（Clare O'Neil）在国家新闻俱乐部上对商业创新与投资签证发表评论。 Source: AAP / Lukas Coch “我们没有说会废除这些项目，我们所说的是，作为我们手头工作的一部分，它们确实需要彻底重组。我认为这需要被纳入关于高技术人才的更广泛的对话中。我们认为他们（商业投资移民）为澳大利亚创造了未来的就业机会，以及我们如何管理他们和我们的移民系统。”





谭先生说自己和妻子以及两个孩子目前都持有过桥签证。





根据谭先生介绍，这次抗议是他组织的第四次抗议，前三次的规模较小，每次约有50人参加。





他表示，如果政府依旧无视他们的抗议，不加快该类签证审批速度，他们还将继续抗议。





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