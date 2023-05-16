维州将终于全面改革Myki系统 由新运营商接手

维州将启用一个新的运营商接管Myki系统，维州居民将终于可以用智能手机、信用卡和智能手表乘坐公共交通系统。





周一，维州交通部长卡罗尔（Ben Carroll）宣布，维州已经授予美国Conduent公司价值17亿澳元，为期15年的合同，为维州的火车、电车和公共汽车网络运营票务系统。





卡罗尔告诉记者：“这对维州和公共交通来说是一个非常重要的时刻。在过去的16年里，我们在Myki的带领下采用了基于卡片的票务系统。”





“现在，我们将实现21世纪，基于账户的票务系统，更偏姐地通过你的信用卡、智能手机和智能手表来进行使用。”





卡罗尔表示，Conduent将在12月1日从Myki目前的运营商NTT Data手中接过合同。新系统的试用预计将于明年开始。





所有的Myki费用都将被更新到新的Myki中，包括校车和地区性的V/Line车票，游客也可以在无需账户的情况下进行刷卡。





虽然运营商将改变，但是维州的这一系统仍将被称为Myki。





2005年，维州首次与Kamco签署了一份价值10亿澳元的合同，用以开发Myki系统，取代纸质的Metcard系统。于2010年推出的Myki系统不仅超出预算5亿多澳元，且落后于原定计划。





于2010年收购Kamco的NTT数据公司在2016年赢得了为期七年的合同延期——价值7亿澳元。





与其他公交售票系统不同的是，Myki仍需要一张实体卡，在充值前预付6澳元。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



