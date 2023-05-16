两所澳大利亚大学在前100大学榜单中排名上升

墨尔本大学（Melbourne University）在世界大学排名中心（The Centre for World University Rankings）中位列57，比去年排名提高1位。





世界大学排名中心还将悉尼大学（Sydney University）列入世界前100名，其排名提高了6位，达到92位。





澳大利亚共有29所大学进入全球2000所学校的名单，在这之中，近四分之三的大学在去年的基础上提高了自己的地位。





新南威尔士大学（University of NSW）的排名上升了三位，达到104位，超过了第105位的昆士兰大学（University of Queensland）。





莫纳什大学（Monash University）在澳大利亚排名第五，全球排名第121位。





世界大学排名中心（CWUR）主席纳迪姆·马哈森（Nadim Mahassen）表示，大多数澳大利亚大学提高排名的主要原因是研究表现更好。





澳大利亚国立大学（Australian National University）是澳洲八大高校中唯一出现退步的，与去年相比下降了4位，至128位。





马哈森博士表示：“看到澳大利亚在排名中取得进步令人鼓舞，但是，如果澳大利亚希望在世界舞台上更具竞争力，为促进澳大利亚高等教育系统的发展以及提高声誉来提供资金是至关重要的。”





“必须努力确保澳大利亚吸引顶尖的学者和学生，确保在增加大学入学人数的同时增加教学能力，并确保高等教育支出在国内生产总值中的比例在未来几年内稳步增长。”



2023世界大学排名。Source: CWUR 近年来，关于世界大学的排名榜单激增。与QS和泰晤士报高等教育（Times Higher Education）等排名不同，CWUR不使用基于学者和校友意见的调查，而是依靠四个方面的公开信息来源：教育、就业能力、员工和研究水平。





由新南威尔士州前首席科学家玛丽·奥凯恩（Mary O'Kane）主持的全国教育审查正在审查教育部门的各个方面，包括教学、研究和资金，因此出现了积极的结果。





然而，让澳洲大学越来越感到震惊的是，对稳定的研究经费且减少对国际留学生的依赖的呼吁并没有得到响应。





虽然科学部长胡奇（Ed Husic）表示，他希望到2030年，研发资金占GDP的比例上升到3%。但在上周公布的联邦预算中，并没有任何内容来启动这一计划。





目前，澳大利亚的研究支出仅占GDP的1.8%，而2008年时，这一数字为2.25%。其他经合组织（OECD）的平均水平为2.68%。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



