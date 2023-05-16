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【SBS新闻快报】新西兰旅馆大火至少6人死亡 多人失踪
SBS Chinese
16/05/202301:50
位于惠灵顿南部Newtown的Loafers Lodge旅馆一夜之间起火，人群被疏散。
周二上午，新西兰总理克里斯·希普金斯（Chris Hipkins）告诉新西兰的AM节目，至少有6人死亡。
他说：“我收到了不同的报告，我知道之前有6个人被证实死亡，看起来可能会有更多。”
官员们正在为数十人的实际死亡人数做准备。
新西兰消防和应急中心（FENZ）区域经理尼克·派特（Nick Pyatt）在周二表示：“这对所有参与其中的人来说都是一个悲剧事件。我向那些失去生命的人的亲人们表示深切的慰问。”
他说：“这是惠灵顿十年一遇的火灾。对我们来说，这是最可怕的噩梦。”
惠灵顿市长托里·瓦纳乌（Tory Whanau）说，当她听到死亡的消息时，她已经泪流满面。
她说：“我感到非常心碎。今天早上我得知有人死亡时……我哭了起来。”
她说：“我认为这对我们的社区来说真是一场悲剧，正如已经提到的那样，我对所有受到影响的家庭表示慰问。”
周二凌晨12点25分接到火灾通知后，约52人被带出大楼。
早上，超过10辆消防车参与了紧急救援，火势在早上6点后被扑灭。
据新西兰国际广播电台（Radio NZ）报道，除了一些正在处理床虱问题的房间外，该住宿建筑物没有空房。
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