【安居澳洲】如何在澳洲移民社区防止家暴

直到最近，家庭暴力还被认为是个人问题，而不是社会问题。但是统计数据清楚地表明： 在澳大利亚，许多人是家庭成员施暴的受害者。





六分之一的女性和十八分之一的男性曾遭受过同居伴侣的身体暴力或性暴力。





南澳大利亚大学儿童保护中心的反家庭暴力专家纳达·易卜拉欣（ Nada Ibrahim ）博士说，家庭暴力可以有多种形式。





“家庭暴力问题实际上是一个总称，用于指代发生在家庭环境中的任何类型的暴力行为。”



家庭暴力包括伴侣之间、亲密伴侣之间的暴力。 它还包括虐待儿童、老人、兄弟姐妹、父母，以及发生在家庭环境中的任何形式的暴力。 Dr Nada Ibrahim, University of South Australia's Centre for Child Protection

家庭暴力和性暴力的受害者绝大多数是女性。





当我们谈论暴力时，它不仅仅是身体上的。 暴力可以是许多其他形式，包括心理虐待、经济虐待、骚扰或强制控制。





易卜拉欣博士说，有些人对暴力的观念仍然过时，无法认识到暴力可以通过多种方式无意中表达或施加，而不仅仅是身体上的。





“有时，一种特定的文化可能无法识别身体暴力之外的家庭暴力。他们可能会识别身体暴力，因为它的可见性在社区中是不能被容忍或接受的，但他们可能会发现真的很难识别其他一些家庭暴力。特别是识别诸如言语虐待、心理虐待或经济虐待、社会虐待等社区不知道的事情。”



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在某些情况下，宗教信仰或大家庭的压力会增加家庭暴力情况的复杂性。





鉴于并非所有家庭暴力机构都具备处理跨文化差异的能力，澳大利亚有许多组织专门处理移民和难民社区的家庭暴力问题，例如 inTouch。





安努·克里希南（Anu Krishnan） 是跨文化咨询公司 Kulturebrille 的董事，该公司还帮助组织在家庭暴力预防和其他问题上更好地与文化和语言多样化的客户互动。





她警告说，移民的压力有时会成为家庭暴力的催化剂。





“对于移民社区，他们面临着应对新的文化的额外压力，还有寻找相关工作和职业机会的问题，而且他们经常不得不挑战与本国不同的性别平衡，接触一种全新的、更自由的文化。”



克里希南女士还强调，只有在整个社区都参与的情况下，家庭暴力预防才会有效。





“必须有很多支持，这样女性才会有足够的勇气或信心去寻求帮助。还需要有计划来提高社区内部的意识，这样其他社区成员就可以团结起来帮助一位经历过家庭暴力的女性，所以她才不觉得自己被社区抛弃了。”



很多时候，因为报告亲密伴侣暴力行为可能带来的耻辱感，女性不会这么做。我们需要消除这种耻辱感，告诉她们可以谈论这件事，她们不应该受到指责。 Anu Krishnan, Director of Kulturebrille

克里希南女士说，移民妇女在寻求帮助时也面临更多障碍。 她们经常与世隔绝，不知道该去哪里。





“她们害怕报告（这样的事情），即使她们报告了，她们之后该去哪里？她们不习惯进入为人们提供帮助的场所或进入妇女庇护所。她们常常对这些庇护所的样子有先入为主的想法。许多女性在签证方面存在问题，因此她们可能依赖伴侣支付生活费用。有时她们没有能力带孩子搬家。”



温迪·洛博温（Wendy Lobwein）是AMES Australia预防暴力侵害妇女计划的高级经理，该组织支持新移民的定居之旅。





她说，让男性也参与这些举措至关重要。





“男性真的可以发挥非常重要的作用，在男性中提倡男女之间的尊重关系和对女性的尊重态度，并在他们中有人表现出这些轻视女性经历或对女性的暴力行为的态度时，他们能互相挑战。”



目前有几种服务可供遭受家庭暴力的移民妇女使用。 其中许多机构与口译员合作，以提供所有语言的支持。





如果您遭受家庭虐待，您也可以向您的家庭医生报告，他们会为您提供建议并推荐您到附近的相关服务机构。





但是，如果您立即处于危险之中，温迪·洛博温说您必须毫不犹豫地拨打000。





“我知道很多女性都对警察的介入感到害怕。她们认为这将是家庭毁灭或破裂的开始。但是警察越来越多地接受了培训，以确保人们是安全的，而不是去结束人们的婚姻或关系。无论它以何种方式展开，这都可能发生。人们可以依靠警察来保护人们的安全，所以请拨打000。”



SBS 原创惊悚系列“安全之家”（Safe Home） 将于 5 月 11日星期四晚上 8 点半在 SBS 和 SBS On Demand 首播两集。





“安全之家”是一部扣人心弦的戏剧，着眼于家庭暴力头条新闻背后的故事、新闻事件数字背后的人、统计数字背后的故事。





如果您是家庭暴力的受害者或认识某人是家庭暴力的受害者，您可以拨打 1800 RESPECT 寻求帮助。





如果您需要情感支持，可以联系生命热线 13 11 14 或 Beyond Blue 1800 22 46 36。 如果您需要口译员，请致电13 14 50。





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