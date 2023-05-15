LISTEN TO 【SBS新闻快报】中国留学生频遭普通话骗局威胁：不付钱就驱逐出境 SBS Chinese 15/05/2023 02:55 Play

澳大利亚警方表示，他们收到了一系列“虚拟绑架”报告，这种骗局在某些情况下已经从受害者的家庭中敲诈了数万澳元。





警方表示，骗子们正在“虚拟绑架”中国留学生，企图向他们的家人敲诈钱财。





这些不法分子会突然拨打行骗目标的电话，用普通话交谈，并冒充中国当局的工作人员，可能是大使馆、领事馆、警察局或者检察机关。





在其中一通电话中，骗子说：“首先向你介绍一下，我是公安局的警官……我们正在录音，你在通话过程中不能有其他人陪同。”





新南威尔士州警方的侦察警司乔·杜埃伊希（Joe Doueihi）表示，仅在悉尼就接到了四起所谓的“虚拟绑架”骗局报告，这些报告全部发生在过去一个月里。





他说，这些骗局可能是“随机的也可能是有针对性的”，通常从对“年轻的中国留学生”进行冷电话（cold call）开始。





他说：“受害者被告知他们犯了某种罪行，需要付款以避免被逮捕或驱逐出境。”





“他们还被威胁他们居住在中国的家人会受到伤害，如果不按照犯罪嫌疑人的要求行事，他们在中国的家人将受到伤害。”





一家人转账了27万澳元，而另一名受害者则将2万澳元转入海外账户。





杜埃伊希警司说：“受害者被迫伪造自己被绑架的情况，拍摄自己处于无助状态的照片，并将这些照片发送给在中国的家人，要求家人为他们的释放支付赎金。”





警方在2020年看到了这类骗局的急剧增加，但在当时一场大规模的媒体宣传和中国留学生离开澳大利亚的高峰期后，这些骗局逐渐减少。



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中国当局对最新报告非常担忧，以至于他们采取了不寻常的举措向澳大利亚媒体发表声明。





中国驻澳大使馆警务联络官张正平（音）表示，“虚拟绑架”已成为最为突出的电信诈骗形式之一。





他表示，大使馆计划与警方密切合作，并审查现有做法以打击诈骗行为。





他说：“这种犯罪无处不在，不分国界和国籍。它不存在歧视，发生在各个年龄、性别和社会经济层级之间。”





警方还担心的是，有报道称骗子们使用技术来模仿当局的合法电话号码，进一步欺骗受害者以相信电话的真实性。





警方表示，任何接到诈骗电话的人应该直接挂断电话。

