幼教老师转行护理行业赶上涨薪15%：转得好开心

联邦政府宣布，在预算中拨款113亿澳元，用于支付老年护理业人员15%的加薪。





Ru不久前恰好刚从一名幼教工作者转行为老年护理从业者，对比前后两份工作在时间和收入上的差别，Ru表示，自己转行转得十分开心。



