幼教老师转行护理行业赶上涨薪15%：转得好开心

幼教老师转行护理行业赶上涨薪15%：转得好开心Play09:24下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.61MB) 幼教工作者Ru转行老年护理行业，恰逢联邦政府新预算为该行业从业者涨薪15%。Ru对比前后两份工作在时间和收入上的差别。欢迎点击收听。联邦政府宣布，在预算中拨款113亿澳元，用于支付老年护理业人员15%的加薪。Ru不久前恰好刚从一名幼教工作者转行为老年护理从业者，对比前后两份工作在时间和收入上的差别，Ru表示，自己转行转得十分开心。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE布里斯班机场附近因口角导致枪击SBS早新闻（2023年5月14日）【观点】财政盈余却不“大撒币” 新预算是对澳洲未来经济负责【生活杂志】欧洲歌唱大赛67年来为何长盛不衰？分享Latest podcast episodesSBS早新闻（5月15日）【观点】财政盈余却不“大撒币” 新预算是对澳洲未来经济负责新纳粹组织墨尔本引发骚乱 专家呼吁将其列为“恐怖组织”【生活杂志】欧洲歌唱大赛67年来为何长盛不衰？