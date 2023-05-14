幼教老师转行护理行业赶上涨薪15%：转得好开心

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幼教工作者Ru转行老年护理行业，恰逢联邦政府新预算为该行业从业者涨薪15%。Ru对比前后两份工作在时间和收入上的差别。欢迎点击收听。

联邦政府宣布，在预算中拨款113亿澳元，用于支付老年护理业人员15%的加薪。

Ru不久前恰好刚从一名幼教工作者转行为老年护理从业者，对比前后两份工作在时间和收入上的差别，Ru表示，自己转行转得十分开心。

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