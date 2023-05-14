【观点】财政盈余预算却不“大撒币” 新预算是对澳洲未来经济负责

FEDERAL BUDGET 2023

有專家認為財長沒有把握今次時機更改稅制是一項失敗。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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新财年联邦预算案出台后，几家欢喜几家愁。绿党指责新预算案独厚富人，中低收入者补贴杯水车薪。但莫纳什大学经济学教授史鹤凌表示，工党政府在财政盈余的状况下，并未选择大范围发放补助，这正是对澳洲未来经济的负责。点击音频，收听完整分析。

Additional Reporting from Molina Liu.

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