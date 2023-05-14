【观点】财政盈余预算却不“大撒币” 新预算是对澳洲未来经济负责

【观点】财政盈余预算却不“大撒币” 新预算是对澳洲未来经济负责Play11:05有專家認為財長沒有把握今次時機更改稅制是一項失敗。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.14MB) 新财年联邦预算案出台后，几家欢喜几家愁。绿党指责新预算案独厚富人，中低收入者补贴杯水车薪。但莫纳什大学经济学教授史鹤凌表示，工党政府在财政盈余的状况下，并未选择大范围发放补助，这正是对澳洲未来经济的负责。点击音频，收听完整分析。Additional Reporting from Molina Liu.欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE从澳人延迟退休到打击移民中介作假 联邦预算案您错过的内容有哪些？“连一瓶牛奶都买不到”：联邦预算案公布 寻工津贴的增加为何挨批？为什么新预算案下 离开澳洲要花得更多【联邦预算2022】新预算能否解决签证处理延迟问题？华人投资移民叹前途“迷茫”分享Latest podcast episodes新纳粹组织墨尔本引发骚乱 专家呼吁将其列为“恐怖组织”【生活杂志】欧洲歌唱大赛67年来为何长盛不衰？SBS早新闻（2023年5月14日）【我们的故事】爱心妈妈Christy：我的早产宝宝使我成为了母乳捐赠者