从澳人延迟退休到打击移民中介作假 联邦预算案您错过的内容有哪些？

要点： 工党于本周二公布了其第二份联邦预算案；

人们正决定推迟他们的退休时间；

联邦预算案提供了对澳大利亚出生率的深入分析。

本周二新公布的联邦预算案的头条新闻包括预算盈余、寻工津贴（JobSeeker）的小幅增加以及看医生更容易等等。





但是，预算案文件总是会有特殊的、沉重的以及政府不大愿播出的内容。





公布的联邦预算案包括对澳大利亚出生率的分析，以及将拨款支持位于堪培拉的国家科技中心（Questacon）和世界骄傲节（WorldPride）活动。





以下是您在周二晚上预算案公布时错过的一些内容。



澳大利亚人口数量将受到严重打击

在新冠疫情之后，人们返回澳大利亚的速度比预期要快；但在2031年，澳大利亚的人口仍将比新冠大流行之前的预测少75万人。





预算案文件称，这是因为澳大利亚出生婴儿人数低于新冠大流行前的最初估计数。



澳人退休的时间越来越迟

澳大利亚的人口正在老龄化，但用来支持老年人的费用将会下降。





在未来12个月内支持资金将减少近7亿澳元，之后4年内将减少16亿澳元。





预算案文件表示，这主要是由于“一些接近退休年龄的澳大利亚人选择推迟退休”。





澳大利亚国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）坚持认为该变化属意料之内。但当被问及人们是否因经济状况困难而被迫工作更长时间时，他告诉SBS新闻：“（预算案）没有涉及到那类细节。”



政府将出拳打击不诚实的移民中介

内政部警告不诚实的移民中介对移民系统构成“高风险”的威胁已有多年。如今，政府将出拳打击。





据报道，针对潜在移民，一些移民代理伪造保证金申请、创造虚假职位，或者干脆拿钱不干活。





合适人员的资格认证测试将得到加强，4年内将花费1.648亿澳元的预算。



READ MORE 【澳洲经济观察】40亿澳元预算盈余原因何在？增加移民为何能平抑通胀？

澳大利亚会重返阿富汗吗？

在可预见的未来，看起来澳大利亚将会远离由塔利班控制的阿富汗。





2021年5月，在强硬派伊斯兰组织于当年8月掌权之前，澳大利亚关闭了在当地的大使馆。





此后，澳大利亚驻阿富汗的外交代表被移至卡塔尔的多哈，距阿富汗有6小时的航程。



Representatives of the Taliban in Russia in July 2021. Source: SIPA USA / Sipa USA Kommersant 目前也没有重返阿富汗的迹象。每年仍有超过200万澳元的资金被分配给澳大利亚在多哈的临时驻地。





“我们正在处理现在的情况。很明显，我们所做的评估是现在不可能（重返），但我们将一如既往关注这些问题，”澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）告诉SBS新闻。



议员们将拥有更多工作人员？

每位议员将获得“额外的一线选区资源”。





这笔花费相当于每年近4000万澳元，或每位议员和参议员的办公室大约有17.5万澳元。





这可以为中立议员提供增加一名工作人员的资金，他们一直抱怨分到的资金太少。



READ MORE 2023财政预算：财政盈余之下如何平衡通胀及生活成本压力？

国家科学技术中心学校旅行继续

位于堪培拉的国家科技中心是众多小学生的重要学校之旅目的地，它将获得巨大发展。





这座科学馆将在4年内获得近6000万澳元的支持，之后每年将获得1520万澳元。



世界骄傲节获得联邦资助

今年3月份，世界骄傲节游行举行，横跨悉尼海港大桥，总理阿尔巴尼斯参加了是次游行。它获得了90万澳元的联邦资助。



Australian Prime Minister Anthony Albanese marches across the Sydney Harbour Bridge for equality as part of the 2023 WorldPride festival in Sydney in March. Source: AAP / Steven Saphore

打击假新闻

政府将在4年内拨款近800万澳元，通过澳大利亚通信和媒体管理局，打击主要社交媒体平台上的错误信息和假新闻。





这笔资金将在今年晚些时候的原住民议会之声公投活动中及时投入使用。



新的反奴隶制专员

政府所设的新的反奴隶制专员，每年将获得200万澳元的资金用于工作。





该专员将与各部门和行业合作，打击现代奴隶制，包括贩运人口、强迫劳动和强迫婚姻。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。













