“连一瓶牛奶都买不到”：联邦预算案公布 寻工津贴的增加为何挨批？

要点： 寻工津贴将每两周提高40澳元，即每天增加2.85澳元；

失业工人工会（Unemployed Workers Union）和澳大利亚福利倡导机构表示，提升还不够；

国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，政府已经“取得了正确的平衡”。

部分澳人所领取的寻工津贴将每周增加20澳元。代表他们的工会表示，这“微不足道”的增加让求职者“沮丧和心碎”。





周二晚公布的联邦预算提到，从9月20日起，将为寻工津贴、青年津贴（Youth Allowance）、助学金（Austudy）及其它福利金领取者每两周提高40澳元，相当于每天增加2.85澳元。



There are many groups who will get more as JobSeeker payments are increased. Source: SBS 塔州寻工津贴领取者、今年24岁的杰米表示，她曾在预算公布前听到相关传言，期待津贴金额有所提高。





她和她的伴侣都在领取失业救济金，都对这一结果感到“心碎”。



“这基本上没有什么，”杰米告诉SBS新闻。





“我半开玩笑地说，我能买到和去年这个时候同样数量的杂货。”





“得到这样的确认很痛苦。”





除去房租和其它账单，杰米和她的伴侣每周在杂货上的花费约为100澳元。





“在过去的一年里，我们一直买同样数量的杂货，同样种类的食品，而价格还在不断上涨。”





“我感觉自己被抛弃了。我和我的伴侣，还有其他人都非常沮丧，感觉受到了忽视。我觉得自己不是这个国家的一员，我感到被疏远、被遗忘。”



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澳大利亚失业工人工会发言人波克森（Jeremy Poxon）表示， “微不足道”的增长金额连一瓶牛奶都买不起。





“对于那些陷入危机的人们来说，这样的消息是更多的痛苦，”波克森对SBS新闻说。





“我刚刚与我们的会员及津贴领取者交谈，感觉他们被压垮了。”





“这个增加没能真正帮助他们，每天只有2.85澳元，这连一瓶牛奶都很难买到。”



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澳大利亚社会服务委员会（Australian Council of Social Services，ACOSS）表示，这一增长虽然受到欢迎，但仍有超过100万人处于贫困，“无法负担三餐和住房”。





经济包容咨询委员会（Economic Inclusion Advisory Committee）表示，津贴至少需要每周提高128澳元，才能满足人们的基本需求。





“政府为收入最少的人每天增加 2.85 澳元。而第三阶段减税将为最高收入人群提供每天 25 澳元的收入。 我们的优先事项是错误的，”澳大利亚社会委员会负责人桑德拉·戈尔迪（Cassandra Goldie）说。





她补充说，尽管澳大利亚是世界上最富裕的国家之一，但寻工津贴仍是经济合作与发展组织（OECD）中金额最低的失业救济金之一。





国库部长吉姆·查默斯表示，这种增长是合理的。





“我们知道有人会说每两周增加40澳元还不够，也有人说这已经太多了，”查默斯说。



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“我们认为，在负担能力和考虑到的经济压力之间，我们已经取得了正确的平衡。”





对于那些55岁及以上的澳大利亚人，寻工津贴将每周提高46澳元，这是考虑到他们在找工作时会面临更多障碍，包括年龄歧视和健康状况不佳。政府正在将目前给予60岁以上人群的较高额寻工津贴的资格扩大到约5.2万名55岁以上的人群。





“55岁及以上且失业9个月或以上的人士现在将获得每天56.7澳元，远低于社会服务委员会提出的至少每天76澳元，”戈尔迪表示。





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