就澳大利亚移民政策打分系统的改革方向，郑律师表示，除了简化签证类别外，移民局还可能会修改移民条例和要求等。





他说，移民局仍然偏向于吸引技术稀缺型行业和职位的移民，计划为临时技术移民申请永居签证打开通道。





在节目中，听友们还咨询了143签证的排队情况、新西兰公民申请澳洲国籍前是否需先申请444签证、如何向移民局免费申请出入境记录、申请864签证和143签证的区别、房子周围装摄像头是否会因隐私问题受起诉、如何查看申请入籍的进度、借条的撰写等问题，郑伟俊律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】移民审查报告呼吁改革移民政策 打分系统可能会怎么改？ SBS Chinese 09/05/2023 30:25 Play

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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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